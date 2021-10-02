"Не собираюсь признаваться": Лукашенко назвал фантазиями утверждения, что борт Ryanair посадили спецслужбы
Главу республики разозлил вопрос журналиста CNN, готов ли белорусский лидер раскрыть правду.
Александр Лукашенко. Фото © kremlin.ru
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал фантазиями утверждения о том, что приземление самолёта авиакомпании Ryanair в мае в Минске было операцией спецслужб республики. Об этом он сказал в интервью CNN.
Журналист спросил Лукашенко, готов ли он признать, что посадка была спланирована спецслужбами. Президент ответил резко.
"Я не собираюсь в чём-либо вам признаваться, я не нахожусь под следствием, поэтому, пожалуйста, тщательно выбирайте слова", — призвал белорусский лидер.
Продолжив, он отметил, что такая операция спецслужб "без нарушения каких-либо международных законов или инструкций дорого бы обошлась".
"Поэтому это ваши фантазии", — сказал президент.
Напомним, 23 мая 2021 года лайнер Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA — Роман Протасевич. После приземления он был задержан, информация об угрозе взрыва не подтвердилась. Затем в Белоруссии возбудили дело из-за ложного сообщения о минировании самолёта.
Ранее Лайф также рассказывал, что Александр Лукашенко пообещал сажать любой пролетающий над Белоруссией самолёт, если он будет представлять угрозу для республики.
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