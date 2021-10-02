Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал фантазиями утверждения о том, что приземление самолёта авиакомпании Ryanair в мае в Минске было операцией спецслужб республики. Об этом он сказал в интервью CNN.

Журналист спросил Лукашенко, готов ли он признать, что посадка была спланирована спецслужбами. Президент ответил резко.

"Я не собираюсь в чём-либо вам признаваться, я не нахожусь под следствием, поэтому, пожалуйста, тщательно выбирайте слова", — призвал белорусский лидер.

Продолжив, он отметил, что такая операция спецслужб "без нарушения каких-либо международных законов или инструкций дорого бы обошлась".

"Поэтому это ваши фантазии", — сказал президент.