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В партии Зеленского определили сроки "возвращения" Крыма

"Слуга народа" обнародовала цели стратегического и экономического развития страны, в которых упомянут российский полуостров.

1 октября, 21:36
В партии Зеленского определили сроки "возвращения" Крыма. Фото © Facebook / Марьяна Безуглая

В партии Зеленского определили сроки "возвращения" Крыма. Фото © Facebook / Марьяна Безуглая

На Украине депутаты пропрезидентской партии "Слуга народа" представили её цели к 2030 году. Так, именно к этому сроку парламентарии намерены восстановить суверенные границы, под чем подразумевается возвращение Крыма и Донбасса.

На слайде, опубликованном зампредседателя комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяны Безуглой, есть соответствующая картинка. Там изображена девочка с украинским флагом. В кадре текстом указан тезис программы партии.

"Какова наша общая цель? Чтобы в 2030 году Украина восстановила свои суверенные границы и стала развитой экономикой" — гласит надпись в кадре.

Политолог назвал пустопорожней затеей стратегию Украины по возвращению Крыма

Политолог назвал пустопорожней затеей стратегию Украины по возвращению Крыма

Ранее Лайф рассказывал, что власти Украины утвердили реализацию стратегии из 158 пунктов для возвращения Крыма. Это своего рода пособие по тому, как выстраивать работу с международными партнёрами, чтобы они поддерживали политику санкционного давления на Россию.

Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам всенародного референдума среди жителей полуострова. Более 96% отдали голоса за воссоединение с Россией. Власти Украины, США и ряда западных стран отказались признавать итоги референдума. Но, как позднее отметил президент России Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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