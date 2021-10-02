В партии Зеленского определили сроки "возвращения" Крыма. Фото © Facebook / Марьяна Безуглая

На Украине депутаты пропрезидентской партии "Слуга народа" представили её цели к 2030 году. Так, именно к этому сроку парламентарии намерены восстановить суверенные границы, под чем подразумевается возвращение Крыма и Донбасса.

На слайде, опубликованном зампредседателя комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяны Безуглой, есть соответствующая картинка. Там изображена девочка с украинским флагом. В кадре текстом указан тезис программы партии.

"Какова наша общая цель? Чтобы в 2030 году Украина восстановила свои суверенные границы и стала развитой экономикой" — гласит надпись в кадре.

Ранее Лайф рассказывал, что власти Украины утвердили реализацию стратегии из 158 пунктов для возвращения Крыма. Это своего рода пособие по тому, как выстраивать работу с международными партнёрами, чтобы они поддерживали политику санкционного давления на Россию.