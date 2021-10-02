НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Белый дом назвал ужасающим число жертв ковида в США

В то же время Джен Псаки отметила, что спасены "десятки, сотни тысяч жизней" благодаря действиям властей.

1 октября, 21:11
<p>Кадр из видео © <a href="https://www.facebook.com/WhiteHouse/videos/813328672669423" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Белый дом</a></p>

Кадр из видео © Белый дом

Шокирующим назвали в Белом доме тот факт, что число жертв коронавирусной инфекции в США приблизилось к 700 тысячам. Такое количество потерянных из-за пандемии жизней американцев назвала пресс-секретарь администрации Джо Байдена Джен Псаки.

"Это шокирующее, ужасающее количество жизней, потерянных из-за пандемии. Люди, которые потеряли своих близких, родителей, бабушек и дедушек, во многих случаях детей", — сказала Джен Псаки на регулярном брифинге.

Пресс-секретарь также отметила, что президент США Джо Байден сосредоточен на "непрекращающейся" борьбе с ковидом и "чувствует невероятную ответственность за всё, что происходит в стране". По её словам, спасены "десятки, сотни тысяч жизней благодаря действиям, предпринимаемым его администрацией".

"На данный момент около 77–78% жителей США получили по меньшей мере одну дозу вакцины", — добавила Псаки.

Почти каждый 500-й американец умер от коронавируса

Почти каждый 500-й американец умер от коронавируса

Ранее Лайф сообщал, что число жертв коронавируса в США превысило количество погибших от испанки. До сих пор именно пандемия испанского гриппа была самой смертоносной в истории Соединённых Штатов.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Посол Антонов: Вашингтон был сразу проинформирован о зафиксированных РФ атаках США на выборах

19 сентября, 16:32

Одетый как ниндзя американец с катаной атаковал спецназовцев

сегодня в 03:51

Бывший владелец Черкизона попросил политического убежища в Черногории

сегодня в 14:28

Зеленский рассказал, почему подняли вопрос об отставке спикера Рады

сегодня в 15:10

Россиянин нашёл тело жены с пробитой утюгом головой, под подозрением её дочь

сегодня в 15:08

Новости партнеров

Layer 1