Белый дом назвал ужасающим число жертв ковида в США

Шокирующим назвали в Белом доме тот факт, что число жертв коронавирусной инфекции в США приблизилось к 700 тысячам. Такое количество потерянных из-за пандемии жизней американцев назвала пресс-секретарь администрации Джо Байдена Джен Псаки.

"Это шокирующее, ужасающее количество жизней, потерянных из-за пандемии. Люди, которые потеряли своих близких, родителей, бабушек и дедушек, во многих случаях детей", — сказала Джен Псаки на регулярном брифинге.

Пресс-секретарь также отметила, что президент США Джо Байден сосредоточен на "непрекращающейся" борьбе с ковидом и "чувствует невероятную ответственность за всё, что происходит в стране". По её словам, спасены "десятки, сотни тысяч жизней благодаря действиям, предпринимаемым его администрацией".

"На данный момент около 77–78% жителей США получили по меньшей мере одну дозу вакцины", — добавила Псаки.