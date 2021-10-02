Белый дом назвал ужасающим число жертв ковида в США
В то же время Джен Псаки отметила, что спасены "десятки, сотни тысяч жизней" благодаря действиям властей.
Кадр из видео © Белый дом
Шокирующим назвали в Белом доме тот факт, что число жертв коронавирусной инфекции в США приблизилось к 700 тысячам. Такое количество потерянных из-за пандемии жизней американцев назвала пресс-секретарь администрации Джо Байдена Джен Псаки.
"Это шокирующее, ужасающее количество жизней, потерянных из-за пандемии. Люди, которые потеряли своих близких, родителей, бабушек и дедушек, во многих случаях детей", — сказала Джен Псаки на регулярном брифинге.
Пресс-секретарь также отметила, что президент США Джо Байден сосредоточен на "непрекращающейся" борьбе с ковидом и "чувствует невероятную ответственность за всё, что происходит в стране". По её словам, спасены "десятки, сотни тысяч жизней благодаря действиям, предпринимаемым его администрацией".
"На данный момент около 77–78% жителей США получили по меньшей мере одну дозу вакцины", — добавила Псаки.
Ранее Лайф сообщал, что число жертв коронавируса в США превысило количество погибших от испанки. До сих пор именно пандемия испанского гриппа была самой смертоносной в истории Соединённых Штатов.
Комментариев: 0