Президент Финляндии призвал Запад кардинально изменить отношения с Россией
Саули Ниинистё поделился своим опытом выстраивания диалога с Москвой и предложил распространить на всю Европу принцип взаимного уважения.
Фото © Instagram / Саули Ниинистё
К диалогу с Москвой призвал Запад президент Финляндии Саули Ниинистё на семинаре, посвящённом 60-летию национального Института внешней политики. Он предложил европейским странам начать менять политику по отношению к России.
"Вместо стремления к сотрудничеству мы имеем растущее недоверие и взаимные обвинения. Несмотря на это, я призываю вас взглянуть на ситуацию шире", — публикует речь Ниинистё политический интернет-журнал Verkkouutiset.fi.
Российско-европейское сотрудничество стало важным столпом безопасности, отметил в своей речи финский лидер. Он подчеркнул, что в связи с этим Европе необходимо дружить с Москвой. Глава государства поделился положительным опытом российско-финских отношений. Ниинистё предложил распространить политику, построенную на взаимном уважении, на уровень всей Европы.
"Я всё же не думаю, что устойчивые существующие или предполагаемые отношения <…> могут быть построены только на военной силе. <…> Иначе мы, не заметив этого, можем войти в более масштабный конфликт, чем имеем сейчас", — добавил Ниинистё.
Ранее Лайф писал, что президент Финляндии поблагодарил Путина за помощь в эвакуации людей из Кабула.
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