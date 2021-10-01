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Президент Финляндии призвал Запад кардинально изменить отношения с Россией

Саули Ниинистё поделился своим опытом выстраивания диалога с Москвой и предложил распространить на всю Европу принцип взаимного уважения.

1 октября, 20:40
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CS9VNJxNTlK/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Саули Ниинистё</a></p>

Фото © Instagram / Саули Ниинистё

К диалогу с Москвой призвал Запад президент Финляндии Саули Ниинистё на семинаре, посвящённом 60-летию национального Института внешней политики. Он предложил европейским странам начать менять политику по отношению к России.

"Вместо стремления к сотрудничеству мы имеем растущее недоверие и взаимные обвинения. Несмотря на это, я призываю вас взглянуть на ситуацию шире", — публикует речь Ниинистё политический интернет-журнал Verkkouutiset.fi.

Российско-европейское сотрудничество стало важным столпом безопасности, отметил в своей речи финский лидер. Он подчеркнул, что в связи с этим Европе необходимо дружить с Москвой. Глава государства поделился положительным опытом российско-финских отношений. Ниинистё предложил распространить политику, построенную на взаимном уважении, на уровень всей Европы.

"Я всё же не думаю, что устойчивые существующие или предполагаемые отношения <…> могут быть построены только на военной силе. <…> Иначе мы, не заметив этого, можем войти в более масштабный конфликт, чем имеем сейчас", — добавил Ниинистё.

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Ранее Лайф писал, что президент Финляндии поблагодарил Путина за помощь в эвакуации людей из Кабула.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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