Президент Финляндии призвал Запад кардинально изменить отношения с Россией

К диалогу с Москвой призвал Запад президент Финляндии Саули Ниинистё на семинаре, посвящённом 60-летию национального Института внешней политики. Он предложил европейским странам начать менять политику по отношению к России.

"Вместо стремления к сотрудничеству мы имеем растущее недоверие и взаимные обвинения. Несмотря на это, я призываю вас взглянуть на ситуацию шире", — публикует речь Ниинистё политический интернет-журнал Verkkouutiset.fi.

Российско-европейское сотрудничество стало важным столпом безопасности, отметил в своей речи финский лидер. Он подчеркнул, что в связи с этим Европе необходимо дружить с Москвой. Глава государства поделился положительным опытом российско-финских отношений. Ниинистё предложил распространить политику, построенную на взаимном уважении, на уровень всей Европы.

"Я всё же не думаю, что устойчивые существующие или предполагаемые отношения <…> могут быть построены только на военной силе. <…> Иначе мы, не заметив этого, можем войти в более масштабный конфликт, чем имеем сейчас", — добавил Ниинистё.