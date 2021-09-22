Герасимов обсудил международную безопасность с президентом Финляндии
Стороны провели консультации и затронули вопросы, представляющие взаимный интерес.
Фото © ТАСС / Алексей Ерешко / пресс-служба Минобороны РФ
В Финляндии начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов провёл переговоры с финским президентом Саули Ниинистё и своим коллегой генералом Тимо Кивиненом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В рамках состоявшихся встреч были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес в сфере международной безопасности", — отметили в ведомстве.
Ранее в Финляндии начальник Генштаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов провёл переговоры с американским коллегой — председателем Комитета начальников штабов ВС США генералом Марком Милли.
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