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Герасимов обсудил международную безопасность с президентом Финляндии

Стороны провели консультации и затронули вопросы, представляющие взаимный интерес.

22 сентября, 16:51
<p>Фото © ТАСС / Алексей Ерешко / пресс-служба Минобороны РФ</p>

Фото © ТАСС / Алексей Ерешко / пресс-служба Минобороны РФ

В Финляндии начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов провёл переговоры с финским президентом Саули Ниинистё и своим коллегой генералом Тимо Кивиненом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В рамках состоявшихся встреч были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес в сфере международной безопасности", — отметили в ведомстве.

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Ранее в Финляндии начальник Генштаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов провёл переговоры с американским коллегой — председателем Комитета начальников штабов ВС США генералом Марком Милли.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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