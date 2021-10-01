Правительство продлило продовольственное эмбарго ещё на год

Правительство РФ приняло решение продлить ещё на год — до конца 2022 года — продовольственное эмбарго, которое стало ответом на санкции Запада. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Напомним, что продовольственное эмбарго — это контрсанкции, зеркальная мера, введённая в ответ на давление со стороны других стран из-за ситуации на Украине. Эмбарго вводилось в три этапа: с 2014 года — в отношении стран Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии, с 2015-го — в отношении Исландии, Лихтенштейна, Албании и Черногории, с 2016 года — в отношении Украины.