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Правительство продлило продовольственное эмбарго ещё на год

Введено оно было шесть лет назад в качестве ответа на санкции Запада, поводом для которых стала ситуация на Украине.

1 октября, 20:50

Правительство РФ приняло решение продлить ещё на год — до конца 2022 года — продовольственное эмбарго, которое стало ответом на санкции Запада. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Президент Владимир Путин подписал указ о продлении эмбарго в конце сентября, правительству было поручено обеспечить выполнение этого указания.

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Напомним, что продовольственное эмбарго — это контрсанкции, зеркальная мера, введённая в ответ на давление со стороны других стран из-за ситуации на Украине. Эмбарго вводилось в три этапа: с 2014 года — в отношении стран Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии, с 2015-го — в отношении Исландии, Лихтенштейна, Албании и Черногории, с 2016 года — в отношении Украины.

Ранее Лайф рассказывал, что власти Украины утвердили реализацию стратегии из 158 пунктов для возвращения Крыма.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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