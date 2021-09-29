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Власти Украины утвердили реализацию стратегии из 158 пунктов для возвращения Крыма

Это своего рода пособие по тому, как выстраивать работу с международными партнёрами, чтобы они поддерживали политику санкционного давления на Россию.

29 сентября, 12:49

Фото © Pixabay

Украинский кабмин на заседании в среду одобрил стратегию по "деоккупации" Крыма, который предусматривает инициирование новых санкций против России, а также в отношении физических и юридических лиц, причастных к воссоединению полуострова с нашей страной.

Документ состоит из 158 пунктов — в основном это поручения разным ведомствам и органам государственной власти Украны. Стратегия регламентирует, как тому или иному ведомству нужно выстраивать работу с международными партнёрами, чтобы они так же поддерживали политику санкционного давления на Россию и поднимали тему Крыма на крупных мировых площадках, к примеру, как это ранее сделал президент Турции Реджеп Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН.

"Стратегия — это комплексная дорожная карта, благодаря которой мы вернём Крым. Это очень детальные шаги по деоккупации", заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Путин и Эрдоган не будут обсуждать тему Крыма на переговорах в Сочи

Путин и Эрдоган не будут обсуждать тему Крыма на переговорах в Сочи

Как известно, Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам всенародного референдума среди жителей полуострова. Более 96% отдали голос за воссоединение с Россией. Власти Украины, США и ряда западных стран отказались признавать итоги референдума. Но, как позднее отметил президент России Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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