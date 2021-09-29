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Матч КХЛ "Йокерит" — "Ак Барс" находится под угрозой срыва из-за финских властей

Встреча должна состояться сегодня в 18:30 по московскому времени.

29 сентября, 12:42
<p>Фото © ХК "Ак Барс"</p>

Фото © ХК "Ак Барс"

Власти Финляндии не пустили в страну сразу шесть хоккеистов казанского "Ак Барса", которые прилетели на матч КХЛ против "Йокерита". В результате игра находится под угрозой срыва. Об этом пишет "Бизнес онлайн".

По данным издания, речь идёт о вратарях Артуре Ахтямове и Шамиле Валиуллине, защитнике Кристиане Хенкеле и нападающих Джордане Уиле, Дмитрии Воронкове и Пере Линдхольме. Все они не соответствуют санитарному регламенту Финляндии.

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При этом допустили в страну лишь одного вратаря — Игоря Бобкова. Однако по регламенту КХЛ в заявке команды на матч должно быть минимум два вратаря, иначе клуб не может выйти на лёд. Сейчас вопрос решается непосредственно с руководством лиги. Добавим, что матч "Йокерит" — "Ак Барс" должен начаться в 18:30 по московскому времени.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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