Матч КХЛ "Йокерит" — "Ак Барс" находится под угрозой срыва из-за финских властей

Власти Финляндии не пустили в страну сразу шесть хоккеистов казанского "Ак Барса", которые прилетели на матч КХЛ против "Йокерита". В результате игра находится под угрозой срыва. Об этом пишет " Бизнес онлайн ".

По данным издания, речь идёт о вратарях Артуре Ахтямове и Шамиле Валиуллине, защитнике Кристиане Хенкеле и нападающих Джордане Уиле, Дмитрии Воронкове и Пере Линдхольме. Все они не соответствуют санитарному регламенту Финляндии.

При этом допустили в страну лишь одного вратаря — Игоря Бобкова. Однако по регламенту КХЛ в заявке команды на матч должно быть минимум два вратаря, иначе клуб не может выйти на лёд. Сейчас вопрос решается непосредственно с руководством лиги. Добавим, что матч "Йокерит" — "Ак Барс" должен начаться в 18:30 по московскому времени.