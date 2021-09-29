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Тренер юношеской сборной России по гандболу ушёл в отставку после скандала со ставками

Напомним, сразу восемь игроков национальной команды были отстранены от соревнований из-за махинаций.

29 сентября, 12:05
<p>Фото © ФГР</p>

Фото © ФГР

Главный тренер юношеской сборной России по гандболу Виталий Иванов покинул свой пост на фоне скандала со ставками, которые делали игроки его команды на свои же матчи. Об этом информирует пресс-служба ФГР.

"Исполком Федерации гандбола России удовлетворил просьбу Виталия Иванова об отставке с поста главного тренера мужской молодёжной сборной России (игроки 2002 года рождения)", — говорится в тексте сообщения.

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В частности, в федерации признали неудовлетворительным выступления наших гандболистов на последнем чемпионате Европы, где сборная России заняла 15-е место из 16 команд. Именно во время этого турнира восемь игроков команды делали ставки на матчи со своим участием. В результате они были отстранены от соревнований.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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