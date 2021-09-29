Тренер юношеской сборной России по гандболу ушёл в отставку после скандала со ставками
Напомним, сразу восемь игроков национальной команды были отстранены от соревнований из-за махинаций.
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Главный тренер юношеской сборной России по гандболу Виталий Иванов покинул свой пост на фоне скандала со ставками, которые делали игроки его команды на свои же матчи. Об этом информирует пресс-служба ФГР.
"Исполком Федерации гандбола России удовлетворил просьбу Виталия Иванова об отставке с поста главного тренера мужской молодёжной сборной России (игроки 2002 года рождения)", — говорится в тексте сообщения.
В частности, в федерации признали неудовлетворительным выступления наших гандболистов на последнем чемпионате Европы, где сборная России заняла 15-е место из 16 команд. Именно во время этого турнира восемь игроков команды делали ставки на матчи со своим участием. В результате они были отстранены от соревнований.
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