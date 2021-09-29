Тренер юношеской сборной России по гандболу ушёл в отставку после скандала со ставками

Главный тренер юношеской сборной России по гандболу Виталий Иванов покинул свой пост на фоне скандала со ставками, которые делали игроки его команды на свои же матчи. Об этом информирует пресс-служба ФГР.

В частности, в федерации признали неудовлетворительным выступления наших гандболистов на последнем чемпионате Европы, где сборная России заняла 15-е место из 16 команд. Именно во время этого турнира восемь игроков команды делали ставки на матчи со своим участием. В результате они были отстранены от соревнований.