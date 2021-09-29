На зависть России: Как скромный молдавский "Шериф" разрывает Лигу чемпионов Пока наши клубы проигрывают в главных турнирах Старого Света, клуб из Тирасполя побеждает грандов и стремится в плей-офф. 29 сентября, 12:12 Фото © ТАСС / Goran Stanzl / Pixsell

Молдавский "Шериф" — главное открытие и сенсация Лиги чемпионов. Скромный клуб из Тирасполя не имеет суперзвёзд в своём составе или же огромного бюджета. Зато теперь у него есть огромная армия поклонников по всей Европе, которая искренне восхищается тем, что творит молдавский коллектив. Причин этого можно найти массу, особенно болельщикам из России.

"99 процентов успеха"

Один из главных творцов успеха — украинский тренер Юрий Вернидуб. Наверняка поклонникам футбола он известен, ведь и поиграть и поуправлять уже успел немало. Кстати, был в его биографии и "Зенит", где в качестве игрока он появился в конце 90-х годов и даже успел побывать капитаном петербургской команды и брал Кубок России в 1999 году.

Фото © ТАСС / EPA / KIKO HUESCA

В его тренерской биографии есть чемпионство в Белоруссии, с недавних пор — в Молдавии, а теперь — и прорыв в Лигу чемпионов, где "Шериф" уже успел прибить донецкий "Шахтёр" и мадридский "Реал". В Молдавии именно Вернидуба называют залогом успеха команды из Тирасполя.

"99 процентов успеха "Шерифа" — Юрий Вернидуб. "Зарю" украинец Вернидуб пять лет подряд выводил в Лигу Европы, а как игрок был капитаном "Зенита", — рассказывал Sport24 бывший пресс-атташе молдавской федерации футбола Виктор Даги.

Увы, но тренировать наши клубы Вернидуб не поедет, как сам признаётся, "ни за какие деньги". Причина такого решения проста — напряжённая политическая ситуация между Россией и Украиной и позиция наставника на этот счёт. При этом в любую другую страну постсоветского пространства он готов поехать, а к нам — никак.

Играл за "Тамбов", а теперь хоронит "Реал"

Главным героем вчерашнего чуда в Мадриде, где "Шериф" обыграл "Реал", стал футболист из Люксембурга Себастьян Тилль. Не путайте с Гусом Тилем, которого "Спартак" отдал в аренду в Нидерланды. Ещё почти год назад Себастьян играл за "Тамбов". Что теперь с ним стало — вы и так прекрасно знаете.

В январе прошлого года, когда ком проблем в "Тамбове" становился всё больше с каждым днём, Тилль вернулся на родину в Люксембург, а нынешним летом присоединился к "Шерифу". Что интересно, в российском клубе он даже не получал зарплаты, а теперь одной левой отправляет "Реал" на второе место в группе Лиги чемпионов.

БАААМ! Тилль шарахнул из-за штрафной и похоронил «Реал» 😳😳😳



В прошлом сезоне этот парень пылил в «Тамбове», а теперь сделал ЭТО 😱 pic.twitter.com/TVfqldnjVK — Матч ТВ (@MatchTV) September 28, 2021

Тилль из большой футбольной семьи, а поклонники российского футбола должны прекрасно знать его брата Оливера, который несколько лет играл в "Уфе". Теперь он игрок украинской "Ворсклы" и тоже играет в Еврокубках. Более того, он уже успел дважды забить в новом турнире — Лиге конференций.

Самый дорогой игрок стоит миллион евро

Вы удивитесь, но весь состав "Шерифа" стоит всего лишь 12,38 миллиона евро. Для сравнения: самый дешёвый состав в РПЛ — "Нижнего Новгорода" — оценивается более чем в 15 миллионов евро. Более того, невысокая стоимость и у самого дорогого игрока "Шерифа". Колумбиец Франк Кастаньеда оценивается в один миллион евро.

Франк Кастаньеда. Фото © ТАСС / EPA / ANTONIO BAT

Найти в ростере молдавской команды можно и знакомых российским болельщикам игроков. К примеру, словенец Ловро Бизяк, который успел поиграть за "Уфу". Или же Момо Янсане, который ещё полгода назад играл за "Нижний Новгород" в ФНЛ. Кстати, там у него не особо-то и получилось, а теперь он — в Лиге чемпионов.

Полностью отменили лимит

И пока российские болельщики завидуют "Шерифу" и всему молдавскому футболу, там уже сделали важный шаг в сторону больших побед. Речь об отмене лимита на легионеров — больная тема для нашего футбола, не так ли. И даже не стоит удивляться тому, что в заявке "Шерифа" вы не найдёте слишком много местных игроков.

Вы удивитесь, но именно руководство "Шерифа" ратовало за полную отмену лимита на легионеров в Молдавии. Ибо у других команд попросту нет денег на то, чтобы купить футболистов из других стран, ведь бюджет у клуба из Тирасполя больше, чем у всех остальных клубов Молдавии, вместе взятых.

Понятно, что связывать все успехи "Шерифа" только лишь с отменой лимита — ошибочно. Главное преимущество такого решения в том, что теперь Юрий Вернидуб может выпускать иностранцев как на игры местного чемпионата, так и на Лигу чемпионов, что отражается на их форме и готовности.

Наши тоже побеждали суперклубы в Испании

Отчаиваться российским болельщикам не стоит, ведь были и в нашей истории светлые пятна и уверенные победы на испанской земле. Причём побеждали российские команды не абы кого, а тот же "Реал" на "Сантьягу Бернабеу" или же "Барселону" на её домашней арене. Те виктории до сих пор считаются историческими для нашего футбола.

Забавно и то, что, когда ЦСКА побеждал "Реал" в 2018 году, в его составе тоже не было каких-либо суперзвёзд. Явно к ним не относятся Родриго Бекао, Иван Обляков или же автор одного из забитых мячей Фёдор Чалов, который тогда только-только набирал неплохие обороты. Итог матча вы наверняка помните — победа со счётом 3:0.

Или же успех "Рубина" в матче против "Барселоны". Его тогда тоже абсолютно никто не ожидал, а ведь он случился. Только вдумайтесь: Шаронов, Рязанцев, Карадениз, Рыжиков и другие обыграли Месси, Ибрагимовича, Иньесту и прочих. Пушечный выстрел Александра Рязанцева, кажется, помнят и по сей день.

Однако это было очень давно. Увы, сегодня наши клубы не то что не радуют, а уже совсем огорчают своими результатами в Европе. И вот вам совсем печальная статистика: "Шериф" на старте Лиги чемпионов обыграл больше соперников, чем все российские команды за последние два сезона.

К молдавской команде можно относиться абсолютно по-разному, но то, что они уже сотворили, — однозначно войдёт в историю. Причём не только лишь молдавского, но и всего постсоветского футбола. "Шериф", от которого абсолютно ничего не ждали, вырвался в лидеры "группы смерти". Впереди — миланский "Интер", и он явно будет очень серьёзно готовиться к матчу с лидером.

Авторы Шамиль Гаджиев