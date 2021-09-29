"Они сражались": Бывший тренер "Зенита" заявил, что "Шериф" заслужил победу над "Реалом" в Лиге чемпионов
Напомним, команда из Тирасполя добилась сенсационной виктории на выезде и лидирует в своей группе.
Фото © VK / ФК "Шериф"
Бывший тренер питерского "Зенита" Борис Раппопорт в беседе с "360°" назвал заслуженной победу молдавского "Шерифа" над мадридским "Реалом" в матче Лиги чемпионов.
"Шериф" практически всю игру оборонялся, у них было несколько контратак. Очень удачно они их завершили, особенно второй гол: парень пробил просто сумасшедшим ударом. Думаю, дай ему ещё несколько раз так пробить, вряд ли он так попадёт. Они заслужили эту победу, они бились, сражались", — подчеркнул эксперт.
Раппопорт уверен, что эта победа может стать трамплином для игроков команды Юрия Вернидуба для перехода в более серьёзные европейские клубы и ведущие чемпионаты Старого Света. Что касается "Реала", то здесь эксперт уверен, что ключевой причиной поражения стала недооценка соперника.
Напомним, вечером 28 сентября "Шериф" сотворил одну из главных сенсаций нынешней Лиги чемпионов и обыграл мадридский "Реал" на выезде со счётом 2:1. После двух туров подшефные Юрия Вернидуба идут на первом месте в таблице своей группы.
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