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"Они сражались": Бывший тренер "Зенита" заявил, что "Шериф" заслужил победу над "Реалом" в Лиге чемпионов

Напомним, команда из Тирасполя добилась сенсационной виктории на выезде и лидирует в своей группе.

29 сентября, 12:43
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/vkfcsheriff?z=photo-63060494_457246687/album-63060494_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Шериф"</a></p>

Фото © VK / ФК "Шериф"

Бывший тренер питерского "Зенита" Борис Раппопорт в беседе с "360°" назвал заслуженной победу молдавского "Шерифа" над мадридским "Реалом" в матче Лиги чемпионов.

"Шериф" практически всю игру оборонялся, у них было несколько контратак. Очень удачно они их завершили, особенно второй гол: парень пробил просто сумасшедшим ударом. Думаю, дай ему ещё несколько раз так пробить, вряд ли он так попадёт. Они заслужили эту победу, они бились, сражались", — подчеркнул эксперт.

Раппопорт уверен, что эта победа может стать трамплином для игроков команды Юрия Вернидуба для перехода в более серьёзные европейские клубы и ведущие чемпионаты Старого Света. Что касается "Реала", то здесь эксперт уверен, что ключевой причиной поражения стала недооценка соперника.

На зависть России: Как скромный молдавский "Шериф" разрывает Лигу чемпионов

На зависть России: Как скромный молдавский "Шериф" разрывает Лигу чемпионов

Напомним, вечером 28 сентября "Шериф" сотворил одну из главных сенсаций нынешней Лиги чемпионов и обыграл мадридский "Реал" на выезде со счётом 2:1. После двух туров подшефные Юрия Вернидуба идут на первом месте в таблице своей группы.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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