Бывший тренер питерского "Зенита" Борис Раппопорт в беседе с "360°" назвал заслуженной победу молдавского "Шерифа" над мадридским "Реалом" в матче Лиги чемпионов.

"Шериф" практически всю игру оборонялся, у них было несколько контратак. Очень удачно они их завершили, особенно второй гол: парень пробил просто сумасшедшим ударом. Думаю, дай ему ещё несколько раз так пробить, вряд ли он так попадёт. Они заслужили эту победу, они бились, сражались", — подчеркнул эксперт.

Раппопорт уверен, что эта победа может стать трамплином для игроков команды Юрия Вернидуба для перехода в более серьёзные европейские клубы и ведущие чемпионаты Старого Света. Что касается "Реала", то здесь эксперт уверен, что ключевой причиной поражения стала недооценка соперника.