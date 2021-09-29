Пандемия вернула гигиену в массы и снизила заболеваемость кишечными инфекциями
Страх перед CoViD-19 напомнил обществу о важном правиле мыть руки. Однако чистота — не единственное условие, которое требует соблюдения.
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Правила личной гигиены, о которых напомнила пандемия коронавируса, привели к спаду заболеваемости разными инфекциями. Подробно об этом на телеканале "Санкт-Петербург" рассказала врач, заведующая инфекционным отделением питерской Клинической инфекционной больницы имени Боткина Татьяна Потапова.
По словам эксперта, из-за страха перед заражением коронавирусом людям пришлось вспомнить об элементарных правилах гигиены. Как итог, полезная привычка мыть руки, которую прививают ещё с детских лет, снизила заболеваемость другими инфекциями.
"Кишечных инфекций в конце прошлого года стало меньше", — сказала Потапова.
Медик отметила, что соблюдение правил гигиены — не панацея от заразы. Чтобы больше подстраховаться от встречи с кишечными инфекциями, важно качественно термически обрабатывать продукты.
Ранее врач рассказал о влиянии вакцинации на длительность постковидного синдрома. По словам специалиста, в среднем данное последствие инфекции длится порядка четырёх недель.
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