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Пандемия вернула гигиену в массы и снизила заболеваемость кишечными инфекциями

Страх перед CoViD-19 напомнил обществу о важном правиле мыть руки. Однако чистота — не единственное условие, которое требует соблюдения.

29 сентября, 12:43
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Правила личной гигиены, о которых напомнила пандемия коронавируса, привели к спаду заболеваемости разными инфекциями. Подробно об этом на телеканале "Санкт-Петербург" рассказала врач, заведующая инфекционным отделением питерской Клинической инфекционной больницы имени Боткина Татьяна Потапова.

По словам эксперта, из-за страха перед заражением коронавирусом людям пришлось вспомнить об элементарных правилах гигиены. Как итог, полезная привычка мыть руки, которую прививают ещё с детских лет, снизила заболеваемость другими инфекциями.

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"Кишечных инфекций в конце прошлого года стало меньше", — сказала Потапова.

Медик отметила, что соблюдение правил гигиены — не панацея от заразы. Чтобы больше подстраховаться от встречи с кишечными инфекциями, важно качественно термически обрабатывать продукты.

Ранее врач рассказал о влиянии вакцинации на длительность постковидного синдрома. По словам специалиста, в среднем данное последствие инфекции длится порядка четырёх недель.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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