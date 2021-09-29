Эксперт перечислил возможные причины ареста основателя Group-IB Ильи Сачкова

Пока непонятна теория обвинения в госизмене в отношении основателя крупной IT-компании Group-IB Ильи Сачкова, однако можно предположить, что именно стало поводом для ареста. Своим мнением по этому поводу с Лайфом поделился генеральный директор аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.

Эксперт подчеркнул, что Group-IB последние несколько лет играла активную роль в кибербезопасности, борьбе с хакерами, а также сотрудничала с правоохранительными органами, в связи с чем у Сачкова был доступ к различной информации. Кроме того, организация в последние пару лет развивалась и на мировой арене, сотрудничая с Интерполом и европейской разведкой.

"Могу предположить три причины всего произошедшего. Первое — где-то что-то не срослось с точки зрения работы с правоохранительными органами и какая-то информация стала доступна. Второе — их европейская и мировая экспансия и проблемы со взаимоотношениями. И в-третьих — какие-то внутриполитические, экономические вопросы между правоохранительными структурами нашей страны, потому что очевидно, что компания участвовала во многих разработках и имеет отношения с различными структурами. И если уже прошли обыски, то это уже не рядовой случай", — отметил Кусков.

При этом он подчеркнул, что подставить через Интернет человека, который работает в данном направлении, вряд ли получится. Эксперт поделился, что в случившемся его пугает стремительность происходящих событий.