Эксперт перечислил возможные причины ареста основателя Group-IB Ильи Сачкова
Специалист отметил, что IT-компания последние несколько лет играла активную роль в сфере кибербезопасности, борьбе с хакерами и сотрудничала со многими правоохранительными органами.
Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв
Пока непонятна теория обвинения в госизмене в отношении основателя крупной IT-компании Group-IB Ильи Сачкова, однако можно предположить, что именно стало поводом для ареста. Своим мнением по этому поводу с Лайфом поделился генеральный директор аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.
Эксперт подчеркнул, что Group-IB последние несколько лет играла активную роль в кибербезопасности, борьбе с хакерами, а также сотрудничала с правоохранительными органами, в связи с чем у Сачкова был доступ к различной информации. Кроме того, организация в последние пару лет развивалась и на мировой арене, сотрудничая с Интерполом и европейской разведкой.
"Могу предположить три причины всего произошедшего. Первое — где-то что-то не срослось с точки зрения работы с правоохранительными органами и какая-то информация стала доступна. Второе — их европейская и мировая экспансия и проблемы со взаимоотношениями. И в-третьих — какие-то внутриполитические, экономические вопросы между правоохранительными структурами нашей страны, потому что очевидно, что компания участвовала во многих разработках и имеет отношения с различными структурами. И если уже прошли обыски, то это уже не рядовой случай", — отметил Кусков.
При этом он подчеркнул, что подставить через Интернет человека, который работает в данном направлении, вряд ли получится. Эксперт поделился, что в случившемся его пугает стремительность происходящих событий.
Напомним, основатель и гендиректор крупной IT-компании Group-IB Илья Сачков арестован на два месяца, вину в передаче данных иностранным разведслужбам он не признаёт. По статье о госизмене (275 УК РФ) Сачкову грозит до 20 лет тюрьмы. Фабула дела неизвестна. Накануне в московском офисе компании прошли обыски, а сегодня — в офисах в Санкт-Петербурге. При этом в Group-IB назвали фейком информацию об обысках в офисах в Северной столице.
На сайте организации говорится, что Group-IB — один из ведущих разработчиков решений для детектирования и предотвращения кибератак, выявления фрода и защиты интеллектуальной собственности в Сети. Система сбора данных о киберугрозах Group-IB была признана одной из лучших в мире по версии Gartner, IDC и Forrester. Среди партнёров Group-IB значатся Interpol и Europol. Кроме того, компания считается поставщиком решений в сфере кибербезопасности, рекомендованных ОБСЕ.
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