В Думе напомнили о претензиях к Deutsche Welle после удаления каналов RT на YouTube

Там отметили, что СМИ было замечено в нарушении законодательства РФ и вмешательстве во внутренние дела страны.

В Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России напомнили, что деятельность медиахолдинга Deutsche Welle в российском информационном пространстве неоднократно получала негативную оценку. Об этом заявил председатель думской комиссии Василий Пискарёв, комментируя удаление немецких каналов RT на YouTube.

"Комиссия считает, что у Российской Федерации есть все основания для принятия ответных мер. МИД России и регулирующие органы располагают необходимым для этого инструментарием", — цитирует пресс-служба Комиссии ГД слова Пискарёва.