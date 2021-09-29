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В Думе напомнили о претензиях к Deutsche Welle после удаления каналов RT на YouTube

Там отметили, что СМИ было замечено в нарушении законодательства РФ и вмешательстве во внутренние дела страны.

29 сентября, 12:18
<p>Фото © ТАСС / Александр Манзюк</p>

Фото © ТАСС / Александр Манзюк

В Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России напомнили, что деятельность медиахолдинга Deutsche Welle в российском информационном пространстве неоднократно получала негативную оценку. Об этом заявил председатель думской комиссии Василий Пискарёв, комментируя удаление немецких каналов RT на YouTube.

"Комиссия считает, что у Российской Федерации есть все основания для принятия ответных мер. МИД России и регулирующие органы располагают необходимым для этого инструментарием", — цитирует пресс-служба Комиссии ГД слова Пискарёва.

Власти ФРГ не причастны к блокировке немецкого YouTube-канала RT

Власти ФРГ не причастны к блокировке немецкого YouTube-канала RT

Отмечается, что немецкое издание находится в поле зрения с 2019 года. Оно было замечено в нарушении российского законодательства, вмешательстве во внутренние дела страны. В частности, журналисты издания "активно тиражировали запущенный минувшим летом фейк о якобы лишении на выборах в России права голоса девяти миллионов человек". В комиссии ГД подчеркнули, что позиция в части отношения к немецкой компании не изменилась.

Напомним, накануне стало известно о блокировке двух немецких каналов Russia Today. YouTube удалил их без права восстановления. RT Deutsch занимал четвёртое место в видеохостинге среди немецкоязычных СМИ и, согласно счётчику платформы, за июнь набрал 21,3 миллиона просмотров. Роскомнадзор потребовал от Google (владелец YouTube) снять все ограничения, пригрозив блокировкой видеохостинга в России.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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