В Думе напомнили о претензиях к Deutsche Welle после удаления каналов RT на YouTube

В Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России напомнили, что деятельность медиахолдинга Deutsche Welle в российском информационном пространстве неоднократно получала негативную оценку. Об этом заявил председатель думской комиссии Василий Пискарёв, комментируя удаление немецких каналов RT на YouTube.

"Комиссия считает, что у Российской Федерации есть все основания для принятия ответных мер. МИД России и регулирующие органы располагают необходимым для этого инструментарием", — цитирует пресс-служба Комиссии ГД слова Пискарёва.

Отмечается, что немецкое издание находится в поле зрения с 2019 года. Оно было замечено в нарушении российского законодательства, вмешательстве во внутренние дела страны. В частности, журналисты издания "активно тиражировали запущенный минувшим летом фейк о якобы лишении на выборах в России права голоса девяти миллионов человек". В комиссии ГД подчеркнули, что позиция в части отношения к немецкой компании не изменилась.