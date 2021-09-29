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Эксперт из шоу экстрасенсов получил должность в СБУ

Лысюк раньше возглавлял службу безопасности экс-нардепа Сергея Тигипко, а также является "подпольным" депутатом от партии "Слуга народа".

29 сентября, 12:15
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/mykhailo.makaruk" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Михаил Макарук</a></p>

Фото © Facebook / Михаил Макарук

Эксперт-криминалист шоу "Следствие ведут экстрасенсы" Андрей Лысюк занял должность заместителя начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины. Об этом сообщил общественный активист, волонтёр Михаил Макарук в "Фейсбуке".

"Новые методы работы и оперативного искусства для выявления преступлений классическим методом [обмана] и "экстрасенсорных способностей". Тут даже ФБР, Федеральная разведывательная служба Германии, ФСБ и МИ6 потряслись от такой реликвии", — написал активист, добавив, что Андрей Лысюк раньше возглавлял службу безопасности экс-нардепа Сергея Тигипко, а также является "подпольным" депутатом от партии "Слуга народа".

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По данным интернет-издания "Страна.ua", Лысюк ранее трудился на оперативных и руководящих должностях Главного управления СБУ, работал заместителем начальника Службы безопасности Национального секретариата политической партии "Сильная Украина", а также возглавлял отдел партии по региональной координационной работе.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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