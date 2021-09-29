Эксперт из шоу экстрасенсов получил должность в СБУ

Эксперт-криминалист шоу "Следствие ведут экстрасенсы" Андрей Лысюк занял должность заместителя начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины. Об этом сообщил общественный активист, волонтёр Михаил Макарук в "Фейсбуке".

"Новые методы работы и оперативного искусства для выявления преступлений классическим методом [обмана] и "экстрасенсорных способностей". Тут даже ФБР, Федеральная разведывательная служба Германии, ФСБ и МИ6 потряслись от такой реликвии", — написал активист, добавив, что Андрей Лысюк раньше возглавлял службу безопасности экс-нардепа Сергея Тигипко, а также является "подпольным" депутатом от партии "Слуга народа".

По данным интернет-издания "Страна.ua", Лысюк ранее трудился на оперативных и руководящих должностях Главного управления СБУ, работал заместителем начальника Службы безопасности Национального секретариата политической партии "Сильная Украина", а также возглавлял отдел партии по региональной координационной работе.