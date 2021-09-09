Госдеп научит украинских правоохранителей работе с заложниками и управлению толпой

Госдепартамент США планирует провести для украинских сотрудников правоохранительных органов курс базовой подготовки по переговорам в кризисных ситуациях. Из запроса ведомства следует, что правоохранителям расскажут об основах переговоров и работе с заложниками.

"Бюро Государственного департамента США по борьбе с международным оборотом наркотических веществ и правоохранительной деятельности помогает Правительству Украины в повышении эффективности работы правоохранительных органов", — цитирует RT документ на предоставление услуг по размещению участников тренинга.

Обучение пройдёт на окраине Киева на территории детско-юношеской спортивной школы "Пуща-Водица" и других объектах около леса или в парках. Представители Госдепартамента подчеркнули, что уличные объекты подойдут для отработки сценариев освобождения заложников, а также управления толпой с применением специальных средств — например, громкоговорителей и макетов оружия. Курс подготовки будет проводиться с 28 сентября по 24 ноября 2021 года включительно.