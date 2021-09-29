Охранявшее пермский вуз предприятие в день стрельбы праздновало 25-летие

20 сентября, когда в пермском вузе 18-летний Тимур Бекмансуров устроил стрельбу, в центральном офисе охранного предприятия "Арсенал-союз" праздновали 25-летие со дня основания группы компаний "Арсенал". Охранявшая университет организация "Арсенал-регион" входила в эту структуру, когда начинала сотрудничать с учебным заведением. Стоит отметить, что на момент трагедии компания уже не была членом холдинга, однако наследие сохранила — логотип предприятия остался тем же.