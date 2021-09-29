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Охранявшее пермский вуз предприятие в день стрельбы праздновало 25-летие

Сейчас организация, занимавшаяся обеспечением безопасности в учебном заведении, уже не входит в холдинг, однако логотип компании за это время не поменялся.

29 сентября, 12:10

Празднование 25-летия со дня основания группы компаний "Арсенал". Видео © VK / Арсенал Оп

20 сентября, когда в пермском вузе 18-летний Тимур Бекмансуров устроил стрельбу, в центральном офисе охранного предприятия "Арсенал-союз" праздновали 25-летие со дня основания группы компаний "Арсенал". Охранявшая университет организация "Арсенал-регион" входила в эту структуру, когда начинала сотрудничать с учебным заведением. Стоит отметить, что на момент трагедии компания уже не была членом холдинга, однако наследие сохранила — логотип предприятия остался тем же.

Бывшие коллеги в день трагедии отчитались о прошедшем мероприятии праздничным видеоотчётом, а пост с соболезнованиями родным и близким погибших появился в соцсетях ГК "Арсенал" лишь сутки спустя. Сейчас видео всё ещё остаются на страницах холдинга.

Пермский университет возобновил работу после ЧП со стрельбой

Пермский университет возобновил работу после ЧП со стрельбой

Напомним, в результате трагических событий 20 сентября в пермском вузе погибло шесть человек. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Сам злоумышленник был ранен, его прооперировали, а позже ампутировали ногу.

Пермскому стрелку сделали ещё одну операцию

Пермскому стрелку сделали ещё одну операцию

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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