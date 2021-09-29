Охранявшее пермский вуз предприятие в день стрельбы праздновало 25-летие
Сейчас организация, занимавшаяся обеспечением безопасности в учебном заведении, уже не входит в холдинг, однако логотип компании за это время не поменялся.
Празднование 25-летия со дня основания группы компаний "Арсенал". Видео © VK / Арсенал Оп
20 сентября, когда в пермском вузе 18-летний Тимур Бекмансуров устроил стрельбу, в центральном офисе охранного предприятия "Арсенал-союз" праздновали 25-летие со дня основания группы компаний "Арсенал". Охранявшая университет организация "Арсенал-регион" входила в эту структуру, когда начинала сотрудничать с учебным заведением. Стоит отметить, что на момент трагедии компания уже не была членом холдинга, однако наследие сохранила — логотип предприятия остался тем же.
Бывшие коллеги в день трагедии отчитались о прошедшем мероприятии праздничным видеоотчётом, а пост с соболезнованиями родным и близким погибших появился в соцсетях ГК "Арсенал" лишь сутки спустя. Сейчас видео всё ещё остаются на страницах холдинга.
Напомним, в результате трагических событий 20 сентября в пермском вузе погибло шесть человек. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Сам злоумышленник был ранен, его прооперировали, а позже ампутировали ногу.
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