Проект бюджета на 2022–2024 годы направят в Госдуму 30 сентября

Проект закона о федеральном бюджете на 2022-й и плановый период 2023–2024 годов планируется направить в Государственную думу 30 сентября. Об этом объявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Уже завтра весь бюджетный пакет должен быть отправлен в Государственную думу. Предстоит обсудить его с депутатами нового созыва и обеспечить утверждение в парламенте", — сказал премьер на заседании кабмина.