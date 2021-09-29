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Проект бюджета на 2022–2024 годы направят в Госдуму 30 сентября

По словам премьер-министра Мишустина, он предусматривает дальнейший поэтапный рост поддержки россиян.

29 сентября, 12:31
<p>Фото © ТАСС / Семён Лиходеев</p>

Фото © ТАСС / Семён Лиходеев

Проект закона о федеральном бюджете на 2022-й и плановый период 2023–2024 годов планируется направить в Государственную думу 30 сентября. Об этом объявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Уже завтра весь бюджетный пакет должен быть отправлен в Государственную думу. Предстоит обсудить его с депутатами нового созыва и обеспечить утверждение в парламенте", — сказал премьер на заседании кабмина.

По словам Мишустина, проект бюджета, предусматривающий дальнейший поэтапный рост поддержки россиян, почти готов, сейчас в него вносятся последние штрихи.

Путин: Надо вытащить людей из трущоб

Путин: Надо вытащить людей из трущоб

А ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в ближайшие годы в России продолжится повышение пенсий. Средства на эти цели заложены в бюджет. Также глава государства объявил о дополнительном повышении темпов индексации зарплат военным и сотрудникам правоохранительных органов.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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