Проект бюджета на 2022–2024 годы направят в Госдуму 30 сентября
По словам премьер-министра Мишустина, он предусматривает дальнейший поэтапный рост поддержки россиян.
Фото © ТАСС / Семён Лиходеев
Проект закона о федеральном бюджете на 2022-й и плановый период 2023–2024 годов планируется направить в Государственную думу 30 сентября. Об этом объявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Уже завтра весь бюджетный пакет должен быть отправлен в Государственную думу. Предстоит обсудить его с депутатами нового созыва и обеспечить утверждение в парламенте", — сказал премьер на заседании кабмина.
По словам Мишустина, проект бюджета, предусматривающий дальнейший поэтапный рост поддержки россиян, почти готов, сейчас в него вносятся последние штрихи.
А ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в ближайшие годы в России продолжится повышение пенсий. Средства на эти цели заложены в бюджет. Также глава государства объявил о дополнительном повышении темпов индексации зарплат военным и сотрудникам правоохранительных органов.
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