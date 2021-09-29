Юрист объяснил, сможет ли основатель Group-IB Сачков избежать ответственности за госизмену
Если бы совершивший подобное преступление человек сам пришёл к властям и предотвратил нанесение ущерба стране, то мог бы быть освобождён от наказания, считает Игорь Трунов.
Илья Сачков. Фото © ТАСС / Стоян Васев
После возбуждения дела о государственной измене и ареста основателю крупной IT-компании Group-IB Илье Сачкову, вероятнее всего, не удастся избежать наказания. Такое мнение Лайфу высказал председатель президиума международной юридической фирмы "Трунов, Айвар и партнёры" Игорь Трунов.
"После того как возбудили и арестовали, взяли под стражу, то освобождение от ответственности практически невозможно. То есть ущерб уже нанесён интересам РФ", — сказал юрист.
Трунов добавил, что освобождается от ответственности совершивший преступление только в том случае, если своевременно сообщит об этом в органы власти и тем самым предотвратит нанесение ущерба интересам страны.
Напомним, основатель и гендиректор крупной IT-компании Group-IB Илья Сачков арестован на два месяца, вину в передаче данных иностранным разведслужбам он не признаёт. По статье о госизмене (275 УК РФ) Сачкову грозит до 20 лет тюрьмы. Фабула дела неизвестна. В московском офисе компании обыски прошли накануне, а в Санкт-Петербурге — сегодня. При этом в Group-IB назвали фейком информацию об обысках в офисах в Северной столице.
На сайте организации говорится, что Group-IB — один из ведущих разработчиков решений для детектирования и предотвращения кибератак, выявления фрода и защиты интеллектуальной собственности в Сети. Система сбора данных о киберугрозах Group-IB была признана одной из лучших в мире по версии Gartner, IDC и Forrester. Среди партнёров Group-IB значатся Interpol и Europol. Кроме того, компания считается поставщиком решений в сфере кибербезопасности, рекомендованных ОБСЕ.
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