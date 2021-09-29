Юрист объяснил, сможет ли основатель Group-IB Сачков избежать ответственности за госизмену

После возбуждения дела о государственной измене и ареста основателю крупной IT-компании Group-IB Илье Сачкову, вероятнее всего, не удастся избежать наказания. Такое мнение Лайфу высказал председатель президиума международной юридической фирмы "Трунов, Айвар и партнёры" Игорь Трунов.

"После того как возбудили и арестовали, взяли под стражу, то освобождение от ответственности практически невозможно. То есть ущерб уже нанесён интересам РФ", — сказал юрист.

Трунов добавил, что освобождается от ответственности совершивший преступление только в том случае, если своевременно сообщит об этом в органы власти и тем самым предотвратит нанесение ущерба интересам страны.