Синоптик назвал плюсы самого холодного за 25 лет сентября в Петербурге

Санкт-Петербург остался без бабьего лета, а средняя температура в городе в сентябре составила всего 10,2 градуса. Об этом рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов. Вместе с этим он обратил внимание, что этот месяц был очень солнечным.

"За весь месяц солнце не показывалось в Петербурге лишь в течение четырёх дней. В остальное время оно хоть и недолго, но грело горожан своими лучами", — приводит слова синоптика телеканал "Санкт-Петербург".

Колесов добавил, что в сентябре Северную столицу стороной обошли дожди. В первый осенний месяц выпало лишь 63% осадков от нормы. Синоптик обращает внимание на то, что в среднем дождливых дней было значительно меньше, чем солнечных: пять против 26.

Вместе с тем Александр Колесов не исключает того, что осень ещё может компенсировать в октябре сентябрьский холод. В Петербурге ожидают температуру на один-два градуса выше нормы и такое же небольшое число дождей.