Путин наградил орденами артистов и космонавтов
И те и другие получили государственные награды за большой вклад в развитие их сферы работы.
Владимир Путин. Фото © kremlin.ru
Президент России Владимир Путин подписал указы о награждении государственными наградами нескольких российских артистов и двух космонавтов. Документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
В частности, космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка были награждены орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. В указе об их награждении говорится, что орден они получили за большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики.
Такой же орден получили артисты МХТ им. Чехова Евгений Киндинов, Станислав Любшин, Ирина Мирошниченко, а также художественный руководитель — главный балетмейстер театра "Кремлёвский балет" Андрей Петров.
Орденом Дружбы награждены артисты Московского государственного театра "Ленком" Иван Агапов, Татьяна Кравченко, Александр Лазарев, Александр Сирин, а также артист театра "Ромэн" Борис Василевский.
А ранее Владимир Путин посмертно наградил нескольких медиков за борьбу с пандемией коронавируса. Ордена Пирогова удостоены работники сферы здравоохранения из разных регионов, как врачи, так и медсёстры.
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