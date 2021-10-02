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Путин наградил орденами артистов и космонавтов

И те и другие получили государственные награды за большой вклад в развитие их сферы работы.

1 октября, 21:27
<p>Владимир Путин. Фото © kremlin.ru</p>

Владимир Путин. Фото © kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указы о награждении государственными наградами нескольких российских артистов и двух космонавтов. Документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка были награждены орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. В указе об их награждении говорится, что орден они получили за большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики.

Такой же орден получили артисты МХТ им. Чехова Евгений Киндинов, Станислав Любшин, Ирина Мирошниченко, а также художественный руководитель — главный балетмейстер театра "Кремлёвский балет" Андрей Петров.

Орденом Дружбы награждены артисты Московского государственного театра "Ленком" Иван Агапов, Татьяна Кравченко, Александр Лазарев, Александр Сирин, а также артист театра "Ромэн" Борис Василевский.

Путин наградил орденом Мужества героя-полицейского, обезвредившего пермского стрелка

Путин наградил орденом Мужества героя-полицейского, обезвредившего пермского стрелка

А ранее Владимир Путин посмертно наградил нескольких медиков за борьбу с пандемией коронавируса. Ордена Пирогова удостоены работники сферы здравоохранения из разных регионов, как врачи, так и медсёстры.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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