Уровень безработицы в России упал до показателей 2019 года

В августе этого года уровень безработицы в России снизился до показателя, который отмечался в последний раз только в 2019-м. Об этом говорится в опубликованном докладе Росстата.

"В августе 2021 года 3,4 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в августе 2021 года составил 4,4% (без исключения сезонного фактора)", — говорится в документе.

Росстат сообщает, что к концу августа 2021 года в органах службы занятости населения состояли на учёте 1,2 миллиона не занятых трудовой деятельностью граждан. 1 миллион человек имели статус безработного, в том числе 0,7 миллиона человек получали пособие по безработице.