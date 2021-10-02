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Уровень безработицы в России упал до показателей 2019 года

В Минтруда ранее констатировали, что внутренний рынок оправился от влияния пандемии.

1 октября, 21:21
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

В августе этого года уровень безработицы в России снизился до показателя, который отмечался в последний раз только в 2019-м. Об этом говорится в опубликованном докладе Росстата.

"В августе 2021 года 3,4 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в августе 2021 года составил 4,4% (без исключения сезонного фактора)", говорится в документе.

Росстат сообщает, что к концу августа 2021 года в органах службы занятости населения состояли на учёте 1,2 миллиона не занятых трудовой деятельностью граждан. 1 миллион человек имели статус безработного, в том числе 0,7 миллиона человек получали пособие по безработице.

Путин: Важно помочь каждому найти работу

Путин: Важно помочь каждому найти работу

Ранее в Минтруде констатировали, что российский рынок труда оправился от влияния пандемии.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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