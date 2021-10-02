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"Стрелял и матерился": В Абхазии депутат открыл огонь из автомата у здания МВД

Сотрудники ведомства считают, что он проявил "явное неуважение к обществу, осознавая, что данная территория является общественным местом".

1 октября, 21:49
<p>Фото © <a href="http://uos.mvdra.org/upload/iblock/bb9/200008500538_338315.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МВД Республики Абхазия</a></p>

Фото © МВД Республики Абхазия

В Абхазии депутат парламента Алмасхан Ардзинба стрелял из автомата и матерился около здания МВД. Как сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства республики, это произошло в ночь с 30 сентября на 1 октября. Парламентарий на служебном автомобиле Hyundai подъехал к контрольно-пропускному пункту по улице Академика Марра со стороны берега моря и открыл огонь из незаконно приобретённого автомата Калашникова.

"Выкрикивая содержащие ненормативную лексику в сторону здания МВД Республики Абхазия выражения, Ардзинба Алмасхан Зурабович произвёл 20 выстрелов в воздух", — говорится в сообщении МВД Республики Абхазия.

Как сообщает МВД, при осмотре места происшествия у входных ворот ведомства Абхазии обнаружены и изъяты 20 стреляных автоматных гильз калибра 5,45 мм. Сам депутат, постреляв, скрылся в неизвестном направлении. Правоохранители указывают на то, что мужчина имел "преступный умысел, направленный на грубое нарушение общественного порядка". Отмечается, что этим поступком Ардзинба выразил " явное неуважение к обществу, осознавая, что данная территория является общественным местом".

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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