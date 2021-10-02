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Почему не стоит хранить деньги в криптовалюте, объяснили эксперты

Если бы вы вложили в биткоин пару долларов в 2010 году, когда он стоил 0,06 цента, вы бы были долларовым миллионером. Но это не говорит о надёжности таких инвестиций, отмечают финансисты.

1 октября, 21:59
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Использовать наиболее популярную в мире криптовалюту — биткоин — в качестве средства сбережения слишком опасно. Об этом предупреждает аналитик Deutsche Bank Research Марион Лабур.Он подчеркнул, что криптовалюты и традиционные средства сбережения по своей природе разные типы активов.

"Традиционные валюты поддерживаются правительствами и являются законным платёжным средством. Это означает, что их принятие в качестве платёжного средства является юридическим обязательством, чего нельзя сказать о любой частной криптовалюте", — пишет Лабур в своей статье, опубликованной на сайте Deutsche Bank.

Биткоин же, как и любая криптовалюта, крайне волатилен. Колебания его курса могут достигать впечатляющей амплитуды в течение всего нескольких дней или часов. И очень часто это зависит от его восприятия инвесторами. Это и несёт опасные риски при инвестировании в криптовалюты, говорят эксперты.

"Лучше выбрать другие инвестиционные инструменты — например, акции небольших перспективных компаний", — приводят "Известия" слова Алексея Новикова, руководителя направления "Инвестиции" портала "Банки.ру".

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Ранее аналитик назвал две причины, из-за которых биткоин не подорожает до $100 тысяч. Специалист отметил, что регулирование криптовалют в США идёт по пути ужесточения и неясно, каким оно будет. Также удар по индустрии может нанести китайский запрет на торговлю цифровыми монетами.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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