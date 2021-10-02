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Пермский край подал в суд на актёра из "Реальных пацанов"

Будучи владельцем здания, Армен Бежанян не предусмотрел некоторые детали. Например, что земля под домом не его, а муниципальная.

1 октября, 22:57
<p>Армен Бежанян. Фото © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/bitpart/m/ros/295769/foto/471827/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Кино-театр.ру</a></p>

Армен Бежанян. Фото © Кино-театр.ру

Пермский край будет судиться с актёром из сериала "Реальные пацаны". Арбитражный суд 9 ноября рассмотрит иск Минимущества к депутату Осинской гордумы (Пермский край) и бизнесмену Армену Бежаняну. Ведомство требует взыскать с него около полумиллиона рублей неосновательного обогащения при пользовании земельным участком, находящимся в краевой собственности.

"Земельное законодательство Российской Федерации устанавливает принцип платности использования земель. Министерство обратилось в Арбитражный суд Пермского края с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Бежаняну Армену Вруйровичу о взыскании стоимости неосновательного обогащения, а также процентов", — сообщили РИА "Новости" в региональном ведомстве.

Дело в том, пишет агентство, что Бежанян — собственник нежилого здания в пермской Осе. А земельный участок, на котором расположено здание предпринимателя, находится в краевой собственности. В Минимуществе считают, что бизнесмен своевременно не оформил права на землю, получается, что пользовался краевым имуществом незаконно. Собеседник агентства уточнил, что судебное заседание по рассмотрению спора с актёром сериала неоднократно откладывалось из-за необходимости предоставления в суд дополнительных доказательств. Актёр пока не прокомментировал ситуацию.

Арменку из "Реальных пацанов" приговорили к штрафу за махинации с землёй

Арменку из "Реальных пацанов" приговорили к штрафу за махинации с землёй

В сериале "Реальные пацаны" Бежанян играет героя по имени Арменка. В 2019 году Бежанян был избран депутатом Осинской городской думы Пермского края. После этого он объявил о планах баллотироваться в мэры родного города — Осы.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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