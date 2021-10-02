Пермский край подал в суд на актёра из "Реальных пацанов"

Пермский край будет судиться с актёром из сериала "Реальные пацаны". Арбитражный суд 9 ноября рассмотрит иск Минимущества к депутату Осинской гордумы (Пермский край) и бизнесмену Армену Бежаняну. Ведомство требует взыскать с него около полумиллиона рублей неосновательного обогащения при пользовании земельным участком, находящимся в краевой собственности.

"Земельное законодательство Российской Федерации устанавливает принцип платности использования земель. Министерство обратилось в Арбитражный суд Пермского края с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Бежаняну Армену Вруйровичу о взыскании стоимости неосновательного обогащения, а также процентов", — сообщили РИА "Новости" в региональном ведомстве.