Пермский край подал в суд на актёра из "Реальных пацанов"
Будучи владельцем здания, Армен Бежанян не предусмотрел некоторые детали. Например, что земля под домом не его, а муниципальная.
Армен Бежанян. Фото © Кино-театр.ру
Пермский край будет судиться с актёром из сериала "Реальные пацаны". Арбитражный суд 9 ноября рассмотрит иск Минимущества к депутату Осинской гордумы (Пермский край) и бизнесмену Армену Бежаняну. Ведомство требует взыскать с него около полумиллиона рублей неосновательного обогащения при пользовании земельным участком, находящимся в краевой собственности.
"Земельное законодательство Российской Федерации устанавливает принцип платности использования земель. Министерство обратилось в Арбитражный суд Пермского края с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Бежаняну Армену Вруйровичу о взыскании стоимости неосновательного обогащения, а также процентов", — сообщили РИА "Новости" в региональном ведомстве.
Дело в том, пишет агентство, что Бежанян — собственник нежилого здания в пермской Осе. А земельный участок, на котором расположено здание предпринимателя, находится в краевой собственности. В Минимуществе считают, что бизнесмен своевременно не оформил права на землю, получается, что пользовался краевым имуществом незаконно. Собеседник агентства уточнил, что судебное заседание по рассмотрению спора с актёром сериала неоднократно откладывалось из-за необходимости предоставления в суд дополнительных доказательств. Актёр пока не прокомментировал ситуацию.
В сериале "Реальные пацаны" Бежанян играет героя по имени Арменка. В 2019 году Бежанян был избран депутатом Осинской городской думы Пермского края. После этого он объявил о планах баллотироваться в мэры родного города — Осы.
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