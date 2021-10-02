Объявлен победитель четвёртого сезона шоу "Голос 60+". По итогам финала, который транслировался в эфире Первого канала, им стал ветеран Великой Отечественной войны, 97-летний Михаил Серебряков. Зрители отдали подопечному наставника Олега Газманова 79,5% голосов.

"Счастлив я, счастлив трижды, что меня теперь знают чуть-чуть. И я никогда не порву с песней, я буду стараться петь везде", — признался Серебряков.

В последнем этапе телепроекта конкурсант исполнил композицию "Моя любимая" Матвея Блантера и Евгения Долматовского, а также песню "Душечка" Сергея Лемешева. В результате триумфатору шоу "Голос 60+" достался миллион рублей и сертификат на запись сольного сингла. После финала его мастер Газманов признался, что сильно переживал за успех.

"Как у него в песне поётся: "Мы из той солдатской, из двужильной породы". И он стоял сегодня как скала, стоял, как будто на него шли вражеские танки, а он должен Родину защищать", — с волнением отметил Газманов.