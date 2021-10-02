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"Я счастлив трижды": Объявлен победитель шоу "Голос 60+"

Триумфатору достался миллион рублей и сертификат на запись сольного сингла.

1 октября, 23:55
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<p>Кадр из видео ©<a href="https://www.youtube.com/watch?v=ggUGNpxLEck" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> YouTube-канал "Голос / The Voice Russia"</a></p>

Кадр из видео © YouTube-канал "Голос / The Voice Russia"

Объявлен победитель четвёртого сезона шоу "Голос 60+". По итогам финала, который транслировался в эфире Первого канала, им стал ветеран Великой Отечественной войны, 97-летний Михаил Серебряков. Зрители отдали подопечному наставника Олега Газманова 79,5% голосов.

"Счастлив я, счастлив трижды, что меня теперь знают чуть-чуть. И я никогда не порву с песней, я буду стараться петь везде", — признался Серебряков.

В последнем этапе телепроекта конкурсант исполнил композицию "Моя любимая" Матвея Блантера и Евгения Долматовского, а также песню "Душечка" Сергея Лемешева. В результате триумфатору шоу "Голос 60+" достался миллион рублей и сертификат на запись сольного сингла. После финала его мастер Газманов признался, что сильно переживал за успех.

"Как у него в песне поётся: "Мы из той солдатской, из двужильной породы". И он стоял сегодня как скала, стоял, как будто на него шли вражеские танки, а он должен Родину защищать", — с волнением отметил Газманов.

На какие ухищрения пошли наставники шоу "Голос. 60+", чтобы выглядеть младше

На какие ухищрения пошли наставники шоу "Голос. 60+", чтобы выглядеть младше

Ранее Лайф сообщал, что 97-летний участник шоу "Голос" заставил плакать Газманова, вышел в финал и загнал наставников в тупик. В завершающий этап прошло восемь человек, и жюри оказалось в очень трудном положении.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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