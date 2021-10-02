Картину Бэнкси "Девочка с шаром" выставили на продажу по цене особняка

В Лондоне на торги выставлена копия диптиха уличного художника Бэнкси "Девочка с шаром". Как говорится в сообщении аукционного дома Christie's, оценочная стоимость произведения составляет 2,5–3,5 млн фунтов ($3,4–4,8 млн).

Картина является одной из 25 созданных в 2005 году копий. Все они были выполнены аэрозольной краской на холсте. Оригинал, который обнаружили в 2002 году, не сохранился.

Торги за картину пройдут 15 октября. Своё название картина получила вследствие необычного арт-перформанса Бэнкси, в ходе которого работа была сильно повреждена.