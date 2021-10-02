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Картину Бэнкси "Девочка с шаром" выставили на продажу по цене особняка

Хотя на самом деле это одна из 25 существующих копий. Оригинала произведения больше нет.

1 октября, 23:59
<p>Фото © <a href="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/6/6f/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D1%81_%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BC.png" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © Wikipedia

В Лондоне на торги выставлена копия диптиха уличного художника Бэнкси "Девочка с шаром". Как говорится в сообщении аукционного дома Christie's, оценочная стоимость произведения составляет 2,5–3,5 млн фунтов ($3,4–4,8 млн).

Картина является одной из 25 созданных в 2005 году копий. Все они были выполнены аэрозольной краской на холсте. Оригинал, который обнаружили в 2002 году, не сохранился.

Торги за картину пройдут 15 октября. Своё название картина получила вследствие необычного арт-перформанса Бэнкси, в ходе которого работа была сильно повреждена.

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Напомним, в начале октября 2018 года "Девочку с воздушным шаром" выставили на аукционе Sotheby's в Лондоне и продали за $1,4 млн. Сразу после третьего удара молотком встроенный в раму шредер начал уничтожать холст. Часть полотна уцелела и впоследствии получила название "Любовь в мусорной корзине". Как выяснилось позже, по неоднократно отработанному плану картина должна была уничтожиться полностью

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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