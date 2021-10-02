Картину Бэнкси "Девочка с шаром" выставили на продажу по цене особняка
Хотя на самом деле это одна из 25 существующих копий. Оригинала произведения больше нет.
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В Лондоне на торги выставлена копия диптиха уличного художника Бэнкси "Девочка с шаром". Как говорится в сообщении аукционного дома Christie's, оценочная стоимость произведения составляет 2,5–3,5 млн фунтов ($3,4–4,8 млн).
Картина является одной из 25 созданных в 2005 году копий. Все они были выполнены аэрозольной краской на холсте. Оригинал, который обнаружили в 2002 году, не сохранился.
Торги за картину пройдут 15 октября. Своё название картина получила вследствие необычного арт-перформанса Бэнкси, в ходе которого работа была сильно повреждена.
Напомним, в начале октября 2018 года "Девочку с воздушным шаром" выставили на аукционе Sotheby's в Лондоне и продали за $1,4 млн. Сразу после третьего удара молотком встроенный в раму шредер начал уничтожать холст. Часть полотна уцелела и впоследствии получила название "Любовь в мусорной корзине". Как выяснилось позже, по неоднократно отработанному плану картина должна была уничтожиться полностью
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