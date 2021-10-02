Врач рассказала, как ковид может изменить внешность человека

У переболевших коронавирусом людей может измениться цвет волос. Об этом предупреждила трихолог и дерматовенеролог Татьяна Егорова.

В беседе с изданием "Главред" она рассказала, что у одной из её пациенток, которая перенесла коронавирус, цвет волос посветлел, изменившись примерно на два тона. При этом структура волоса не поменялась.

"Механизм воздействия коронавируса на организм человека ещё предстоит изучать в течение нескольких лет", – отметила Татьяна Егорова, добавив, что пока не ясно, как именно влияет болезнь на оттенок волос.