Врач рассказала, как ковид может изменить внешность человека
Пока нет научного объяснения этому процессу — заболевание ещё "молодо". Механизмы воздействия будут изучаться ни один год.
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У переболевших коронавирусом людей может измениться цвет волос. Об этом предупреждила трихолог и дерматовенеролог Татьяна Егорова.
В беседе с изданием "Главред" она рассказала, что у одной из её пациенток, которая перенесла коронавирус, цвет волос посветлел, изменившись примерно на два тона. При этом структура волоса не поменялась.
"Механизм воздействия коронавируса на организм человека ещё предстоит изучать в течение нескольких лет", – отметила Татьяна Егорова, добавив, что пока не ясно, как именно влияет болезнь на оттенок волос.
Ранее Лайф рассказывал, что линии или бороздки на ногтях могут быть признаком того, что человек переболел CoViD-19. Этот симптом приходит с запозданием, потому что ногти медленно растут.
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