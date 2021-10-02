Лукашенко рассказал, откуда Минск узнал о визите 33 россиян в прошлом году

Напомним, в 2020 году в Белоруссии было задержано 33 гражданина России по обвинению в подготовке теракта. Никаких доказательств представлено не было. 4 августа Александр Лукашенко назвал задержанных людей боевиками, а также сказал, что якобы заслана ещё одна группа, которая должна располагаться где-то на юге страны. В тот же день Украина предложила передать ей граждан России, так как они якобы могли участвовать в боевых действиях в Донбассе. В итоге в Минске поняли, что ошиблись, и отправили россиян на родину.