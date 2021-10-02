Лукашенко рассказал, откуда Минск узнал о визите 33 россиян в прошлом году
Белорусский лидер опроверг причастность к этому инциденту каких-либо иностранных спецслужб.
Фото © Сайт президента Белоруссии
Данные о 33 россиянах, организованно пересёкших границу Белоруссии летом 2020 года, Минску передала не Украина. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко. Он назвал эту версию ложной, отвечая на вопрос американского журналиста Мэттью Ченса в интервью телеканалу CNN.
"Абсолютная ложь. Меня никто ни из украинского правительства, ни президент Украины не информировал. Меня информировали собственные спецслужбы — Комитет государственной безопасности", — цитирует ответ Лукашенко "СБ.Беларусь сегодня".
Он заверил, что белорусские спецслужбы контролировали перемещение этих россиян по республике от границы.
Напомним, в 2020 году в Белоруссии было задержано 33 гражданина России по обвинению в подготовке теракта. Никаких доказательств представлено не было. 4 августа Александр Лукашенко назвал задержанных людей боевиками, а также сказал, что якобы заслана ещё одна группа, которая должна располагаться где-то на юге страны. В тот же день Украина предложила передать ей граждан России, так как они якобы могли участвовать в боевых действиях в Донбассе. В итоге в Минске поняли, что ошиблись, и отправили россиян на родину.
Ранее Лайф сообщал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на новые данные о роли ЦРУ в задержании 33 россиян.
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