В Италии заявили о возможности ввода другой вакцины получившим "Спутник V"

Медицинские власти Италии высказались в пользу ревакцинации дополнительной дозой другого препарата местных жителей, получивших китайскую или российскую вакцины от коронавируса. Об этом сообщил глава Управления по предупреждению заболеваний Минздрава Италии Джованни Рецца.

"Высший совет здравоохранения заявлял о возможности введения дополнительной дозы вакцины другого типа тем, кто был вакцинирован такими вакцинами, как "Синовак" или "Спутник V". Но нужно постановление регулирующего органа", — сказал Джованни Рецца.

Дело в том, что для привитых российской вакциной могут возникнуть бюрократические сложности при устройстве на работу, например для надомных работников, сиделок и домработников. В Италии эффективность "Спутника V" не признана, как и в большинстве стран ЕС. Привитые им граждане не имеют права на получение ковид-сертификата о вакцинации, так называемого грин-пасса (Green Pass).

Исследования "Спутника V" ещё продолжаются. Их проводит Национальный институт инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани в Риме в рамках подписанного меморандума о сотрудничестве с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. На ближайшие недели запланирована поездка итальянских специалистов в Москву. Возможно, будет запущен этап клинических испытаний.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что эффективность российской вакцины "Спутник V" в Сан-Марино составила 94,8%. До 15 октября жители республики должны сделать третью дозу вакцины от коронавирусной инфекции для получения итальянского санитарного пропуска Green Pass. И сделать это им необходимо будет, выбрав препарат, одобренный Европейским агентством лекарственных средств (EMA).