Число жертв коронавируса в США превысило 700 тысяч человек

Данные © Университет Джона Хопкинса

В Соединённых Штатах жертвами новой коронавирусной инфекции стало уже более 700 тысяч человек. Такие данные приводит Университет Джона Хопкинса. По его данным, сейчас страна переживает очередной пик заболеваемости.

Согласно информации университета, общее количество случаев коронавируса превысило в стране 43,6 миллиона. Рост сейчас отмечается как по этому показателю, так и по уровню смертности. Вместе с тем в стране уже введено 392 миллиона доз вакцин от коронавируса.