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Число жертв коронавируса в США превысило 700 тысяч человек

В Белом доме ранее назвали ужасающими такие данные, но заверили, что администрация делает всё для защиты граждан.

2 октября, 01:09
Данные © Университет Джона Хопкинса

Данные © Университет Джона Хопкинса

В Соединённых Штатах жертвами новой коронавирусной инфекции стало уже более 700 тысяч человек. Такие данные приводит Университет Джона Хопкинса. По его данным, сейчас страна переживает очередной пик заболеваемости.

Согласно информации университета, общее количество случаев коронавируса превысило в стране 43,6 миллиона. Рост сейчас отмечается как по этому показателю, так и по уровню смертности. Вместе с тем в стране уже введено 392 миллиона доз вакцин от коронавируса.

Почти каждый 500-й американец умер от коронавируса

Почти каждый 500-й американец умер от коронавируса

Ранее Лайф рассказывал, что в Белом доме назвали ужасающим количество жертв ковида в стране. Там заверили, что делают всё для защиты граждан.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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