Экономист дала советы россиянам, как накопить на достойную пенсию

Для того чтобы обеспечить себе достойную старость, необходимо сберегать не менее 20% от заработка. Такой совет дала профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

В беседе с агентством "Прайм" она отметила, что как минимум 10–15% от указанной суммы должно идти на целевые пенсионные накопления. А 5–10% — в резервный инвестиционный фонд, средства которого могут вкладываться в различные инвестиционные инструменты в зависимости от аппетита к риску и семейного положения гражданина.