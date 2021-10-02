НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Экономист дала советы россиянам, как накопить на достойную пенсию

По мнению эксперта, на эти цели нужно откладывать часть заработка, в том числе инвестировать.

2 октября, 01:46
<p>Фото © ТАСС / Владимир Гердо</p>

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Для того чтобы обеспечить себе достойную старость, необходимо сберегать не менее 20% от заработка. Такой совет дала профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

В беседе с агентством "Прайм" она отметила, что как минимум 10–15% от указанной суммы должно идти на целевые пенсионные накопления. А 5–10% — в резервный инвестиционный фонд, средства которого могут вкладываться в различные инвестиционные инструменты в зависимости от аппетита к риску и семейного положения гражданина.

Путин: Повышение пенсий продолжится в РФ в ближайшие годы

Путин: Повышение пенсий продолжится в РФ в ближайшие годы

А ранее в ПФР объяснили, кто из пожилых имеет право на повышенную пенсию. Сумма прибавки составляет одну треть размера фиксированной выплаты на каждого нетрудоспособного члена семьи.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 1

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
avatar
Иван Гиринсегодня в 09:02

Те специалисты, которые рассужают о накоплениях и сбережениях российских граждан для обеспечения материального благополучия после выхода на пенсию, лукавят! Эти все специалисты с экономическим образованием достаточно грамотные люди, чтобы не понимать - сохранение сбережений и накоплений при той кредитно-денежной политике, которая проводится ЦБ России по предписаниям МВФ, не позволит эти накопления и сбережения сохранить! На протяжении последних 30 лет системное обесценивание курса рубля по отношению к доллару регулярно “выкашивает” у россиян их накопления и сбережения! Это основная причина “рукотворной” нищеты подавляющей массы россиян, заложенная гайдаровской командой с подачи МВФ!

Читаемое

В ПФР объяснили, кто из пожилых имеет право на повышенную пенсию

вчера в 16:14

В МИД рассказали о процессе сертификации "Северного потока – 2"

сегодня в 12:35

Стоит ли сейчас вкладываться в иностранную валюту, рассказал финансист

сегодня в 02:17

В пермском вузе рассказали о судьбе профессора, поразившего равнодушием при стрельбе

сегодня в 15:00

10 странных бьюти-лайфхаков из прошлого, которые сейчас никто и ни за что не станет повторять

сегодня в 15:00

Новости партнеров

Layer 1