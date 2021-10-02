Экономист дала советы россиянам, как накопить на достойную пенсию
По мнению эксперта, на эти цели нужно откладывать часть заработка, в том числе инвестировать.
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Для того чтобы обеспечить себе достойную старость, необходимо сберегать не менее 20% от заработка. Такой совет дала профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.
В беседе с агентством "Прайм" она отметила, что как минимум 10–15% от указанной суммы должно идти на целевые пенсионные накопления. А 5–10% — в резервный инвестиционный фонд, средства которого могут вкладываться в различные инвестиционные инструменты в зависимости от аппетита к риску и семейного положения гражданина.
А ранее в ПФР объяснили, кто из пожилых имеет право на повышенную пенсию. Сумма прибавки составляет одну треть размера фиксированной выплаты на каждого нетрудоспособного члена семьи.
Комментариев: 1
Те специалисты, которые рассужают о накоплениях и сбережениях российских граждан для обеспечения материального благополучия после выхода на пенсию, лукавят! Эти все специалисты с экономическим образованием достаточно грамотные люди, чтобы не понимать - сохранение сбережений и накоплений при той кредитно-денежной политике, которая проводится ЦБ России по предписаниям МВФ, не позволит эти накопления и сбережения сохранить! На протяжении последних 30 лет системное обесценивание курса рубля по отношению к доллару регулярно “выкашивает” у россиян их накопления и сбережения! Это основная причина “рукотворной” нищеты подавляющей массы россиян, заложенная гайдаровской командой с подачи МВФ!