Стоит ли сейчас вкладываться в иностранную валюту, рассказал финансист

Вклад сбережений в доллары и евро на фоне роста курса рубля будет ошибкой при формировании инвестиционного портфеля. Об этом заявил директор финансового центра Сколково-РЭШ (Российская экономическая школа) Олег Шибанов.

"Сама по себе иностранная валюта, как показывает российский опыт, не имеет серьёзного доходного мотива", — сказал Шибанов в беседе с радио Sputnik.

Он отметил, что курс доллара или евро на сегодняшний день имеет практически одинаковое значение в сравнении с началом 2015 года. Инвестиции в валюту не имеют хорошей доходности, считает Шибанов.

"Если вы думаете о том, как лучше сохранить средства, то вы должны учесть, что обычно рублёвые депозитные вклады имеют более высокие проценты (чем вклады в валюте. – Прим. Лайфа)", — объяснил Олег Шибанов.

Рассматривать инвестиции в иностранную валюту, по мнению эксперта, следует лишь в двух случаях: при уверенности в скором росте курса той или иной валюты либо при основных расходах именно в ней.

"Если внутренней сильной уверенности в изменении валютных курсов у человека нет, то не стоит связываться с тем, что не приносит вам процентных платежей. В этом плане ни доллар, ни евро непривлекательны для среднего инвестора", — считает Олег Шибанов.