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"Ужасный конец": На Украине заявили о плане раздела страны соседями

Экс-депутат считает, что в случае очередного Майдана земли отойдут России, Белоруссии, Польше, Венгрии и Румынии.

2 октября, 02:45
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В случае новых масштабных протестов в стране территорию Украины разделят соседние государства между собой. Такое предостережение высказал экс-депутат Рады Евгений Мураев в эфире телеканала "Украина 24". Политик заявил, что страна не переживёт "третьего Майдана" и подчеркнул, что он негативно относится к неконтролируемой "уличной демократии".

"На нас смотрит Польша, ей хочется справедливости и забрать Галичину. Венгры вкладывают деньги в Закарпатье. <…> Румыны в Измаиле. Одна из беднейших наций, входящих в Европейский союз, но вкладывает денежку в нашу территорию, потому что верят, что эта территория станет их. Опять-таки Россия и Белоруссия сказали свою оценку. Просто если у нас начнётся глобальное противостояние — нас просто поделят", — заявил Мураев.

Политик напомнил пример Косова тем украинцам, которые думают, что "лучше ужасный конец, чем ужас без конца". Политик отметил, что такая позиция может привести только к десятилетиям переходного периода.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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