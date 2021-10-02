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Российские боевые машины станут "хамелеонами" благодаря новой краске

Бронетехника сможет подстраиваться под окружающую среду не только цветом, но и фактурой.

2 октября, 02:42
<p>Фото © Минобороны РФ</p>

Фото © Минобороны РФ

Покрытие-хамелеон, способное менять цвет в зависимости от окружающего ландшафта, получат российские боевые машины. Об этом сообщили РИА "Новости" в оборонно-промышленном комплексе. По словам источника агентства, опытный образец уже проходит испытания.

"Создан опытный образец маскировочного покрытия на основе электрохромных материалов, которое меняет цвет в зависимости от окружающего ландшафта. Сейчас ведутся испытания опытных образцов покрытия на макетах техники", — сообщил источник агентства.

В такую высокотехнологичную маскировку будут одеты танки, боевые машины пехоты, бронетранспортёры и другая бронетехника. Комплекс маскировки, состоящий из отдельных небольших пластин, не просто копирует цвет окружающего ландшафта, но и передаёт его структуру. Информацию об окружающей обстановке система собирает с помощью видеокамер. Получаемое изображение анализируется вычислительным комплексом, и затем покрытие подстраивается, создавая соответствующие камуфлирующие образы.

"Скорость реакции маскировки на изменения среды составляет доли секунды. Если, допустим, танк стоял в поле и покрытие имело раскраску одного типа, а потом он сменил позицию и оказался на фоне ландшафта другого типа, то покрытие будет менять цвет и структуру камуфляжа на всём участке его движения", — рассказал собеседник агентства.

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Новая маскировка призвана сбивать с толку телевизионно-оптические приборы противника, а также прицельно-навигационные комплексы наземной техники. И даже хорошо подготовленный человек на дальнем расстоянии не сможет распознать объект.

Ранее Лайф сообщал, что Минобороны заключило контракты на полтриллиона рублей на форуме "Армия-2021". Вооружённые силы должны пополниться более чем 1300 новыми образцами техники, ещё более 150 единиц вооружения будут модернизированы.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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