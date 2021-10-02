Составлен список из семи признаков, отличающих ковид от простуды и гриппа

Британские учёные выявляют по меньшей мере семь признаков коронавирусной инфекции, по которым эту болезнь можно отличить от простуды и гриппа. Исследователи изучили данные за полгода, с июня 2020 по январь 2021 года. Они сопоставляли жалобы пациентов с результатами ПЦР-тестов.

В итоги учёные выделили следующие семь симптомов: лихорадка;

стойкий кашель;

озноб;

потеря аппетита;

боль в мышцах;

потеря или изменение обоняния;

потеря или изменение вкуса.

Но, как пишет Express, подвох в том, что человек может быть болен коронавирусной инфекцией, если у него даже нет ни одного из этих симптомов.