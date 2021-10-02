НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Составлен список из семи признаков, отличающих ковид от простуды и гриппа

Среди них два хорошо известных и уникальных для ковида — проблемы с обонянием и ощущением вкуса.

2 октября, 03:20
17901
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Британские учёные выявляют по меньшей мере семь признаков коронавирусной инфекции, по которым эту болезнь можно отличить от простуды и гриппа. Исследователи изучили данные за полгода, с июня 2020 по январь 2021 года. Они сопоставляли жалобы пациентов с результатами ПЦР-тестов.

В итоги учёные выделили следующие семь симптомов:

  • лихорадка;
  • стойкий кашель;
  • озноб;
  • потеря аппетита;
  • боль в мышцах;
  • потеря или изменение обоняния;
  • потеря или изменение вкуса.

Но, как пишет Express, подвох в том, что человек может быть болен коронавирусной инфекцией, если у него даже нет ни одного из этих симптомов.

В Москве с октября всех пациентов с симптомами ОРВИ будут проверять на ковид

В Москве с октября всех пациентов с симптомами ОРВИ будут проверять на ковид

А ранее Лайф рассказывал, что врачи предупредили об изменившихся первых симптомах ковида. По их словам, теперь болезнь гораздо проще спутать с обыкновенной простудой или гриппом.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Врач-инфекционист объяснил антирекорды смертности от коронавируса в России

30 сентября, 21:08

Инфекционист заявил, что третья доза повышает эффективность вакцин от ковида в десятки раз

сегодня в 14:06

"Хвича решил бить сам": Слуцкий заявил, что пенальти в ворота "Нижнего Новгорода" должен был исполнять Дрейер

сегодня в 14:52

10 странных бьюти-лайфхаков из прошлого, которые сейчас никто и ни за что не станет повторять

сегодня в 15:00

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Бразилии

сегодня в 14:49

Новости партнеров

Layer 1