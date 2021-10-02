Составлен список из семи признаков, отличающих ковид от простуды и гриппа
Среди них два хорошо известных и уникальных для ковида — проблемы с обонянием и ощущением вкуса.
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Британские учёные выявляют по меньшей мере семь признаков коронавирусной инфекции, по которым эту болезнь можно отличить от простуды и гриппа. Исследователи изучили данные за полгода, с июня 2020 по январь 2021 года. Они сопоставляли жалобы пациентов с результатами ПЦР-тестов.
В итоги учёные выделили следующие семь симптомов:
- лихорадка;
- стойкий кашель;
- озноб;
- потеря аппетита;
- боль в мышцах;
- потеря или изменение обоняния;
- потеря или изменение вкуса.
Но, как пишет Express, подвох в том, что человек может быть болен коронавирусной инфекцией, если у него даже нет ни одного из этих симптомов.
А ранее Лайф рассказывал, что врачи предупредили об изменившихся первых симптомах ковида. По их словам, теперь болезнь гораздо проще спутать с обыкновенной простудой или гриппом.
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