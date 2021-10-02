Запуск "Газпромом" поставок природного газа в Венгрию по новому маршруту приведёт к развалу Украины. Такой прогноз дал депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.

"Начало конца украинской экономики, а впоследствии и развала страны… Российский "Газпром" сегодня начал поставки газа в Венгрию через газопровод "Балканский поток", который идёт в обход территории Украины! Всё это произошло благодаря бездумной преступной экономической и политической позиции власти", — написал Кива в своём телеграм-канале.

По его мнению, всё это — результат деятельности нынешней власти Украины. Парламентарий полагает, что руководство страны можно "спокойно привлекать за предательство, сдачу национальных интересов и вредительство", уничтожение газотранспортной системы своей страны.

Он напомнил, что транзит газа в своё время приносил республике три миллиарда долларов в год. Против выступали США, которые хотели вытеснить Россию с рынка Европы ради своего сжиженного газа, но потерпели поражение. Теперь же Украина, "подыгрывая Америке в этой игре, просто уничтожила свою экономику и будущее".