"Начало конца": Депутат Рады предсказал развал Украины из-за успеха "Газпрома"
По мнению народного избранника, это происходит из-за "бездумной преступной экономической и политической позиции власти" в Киеве.
Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв
Запуск "Газпромом" поставок природного газа в Венгрию по новому маршруту приведёт к развалу Украины. Такой прогноз дал депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.
"Начало конца украинской экономики, а впоследствии и развала страны… Российский "Газпром" сегодня начал поставки газа в Венгрию через газопровод "Балканский поток", который идёт в обход территории Украины! Всё это произошло благодаря бездумной преступной экономической и политической позиции власти", — написал Кива в своём телеграм-канале.
По его мнению, всё это — результат деятельности нынешней власти Украины. Парламентарий полагает, что руководство страны можно "спокойно привлекать за предательство, сдачу национальных интересов и вредительство", уничтожение газотранспортной системы своей страны.
Он напомнил, что транзит газа в своё время приносил республике три миллиарда долларов в год. Против выступали США, которые хотели вытеснить Россию с рынка Европы ради своего сжиженного газа, но потерпели поражение. Теперь же Украина, "подыгрывая Америке в этой игре, просто уничтожила свою экономику и будущее".
Ранее Лайф писал, что Россия прекратила транзит газа в Венгрию через Украину. Заодно Киев лишился возможности импорта голубого топлива по так называемому виртуальному реверсу.
Напомним, с 1 октября 2021 года вступил в силу договор Венгрии и России по газу, вызвавший протест Киева. 27 сентября Будапешт и "Газпром" заключили новый долгосрочный контракт на поставку газа в обход территории Украины. Соглашение действует 15 лет — до конца 2036 года, но его условия могут быть скорректированы через десять лет. Украина обиделась на это. Киев принял решение перенести заседание Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии на более поздний срок. Затем глава МИД Украины пригрозил, что Киев намерен отвечать на соглашение Венгрии с "Газпромом" соответствующе.
Комментариев: 1
Давно пора. Киев зарвался, решил всем показать - "мы тоже есть на свете". Но как оказалось в итоге: на политическом уровне Украина "никто и ничто, а имя ее никак". Таков итог "самостийности". Хохлы забыли пословицу - семь раз отмерь, один раз отрежь.