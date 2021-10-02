В Балашихе масштабный пожар охватил склад
Площадь возгорания оценивается в 1,6 тысячи квадратных метров, с огнём борются десятки человек.
Фото © ТАСС / Владимир Гердо
В подмосковной Балашихе загорелся склад. У здания по адресу микрорайон "Салтыковка", владение 83, полыхает крыша. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.
"На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение кровли по всей площади 1600 кв. м", — передаёт ТАСС сообщение спасателей.
О погибших или пострадавших в результате возгорания не сообщается. Однако в МЧС уточняют, что эвакуация людей не производилась. Ликвидацией пожара занято около 30 человек.
А вчера Лайф рассказывал, что в Новой Москве склад охватил мощный пожар на площади в три тысячи квадратов. Для его ликвидации было привлечено свыше 100 спасателей и 40 единиц техники.
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