В Балашихе масштабный пожар охватил склад

В подмосковной Балашихе загорелся склад. У здания по адресу микрорайон "Салтыковка", владение 83, полыхает крыша. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

"На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение кровли по всей площади 1600 кв. м", — передаёт ТАСС сообщение спасателей.

О погибших или пострадавших в результате возгорания не сообщается. Однако в МЧС уточняют, что эвакуация людей не производилась. Ликвидацией пожара занято около 30 человек.