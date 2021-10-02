До середины ноября в Доминиканской Республике россиянам можно отдохнуть по ценнику 2019 года. Об этом рассказал член Совета при Ростуризме, председатель правления Всероссийского объединения туристов Роман Бобылев.

"Если сравнивать цены 2019 года по Доминикане до пандемии, когда курс доллара и евро был совершенно другой, сейчас, по акциям раннего бронирования, цены практически допандемийные. Нужно понимать, что направление популярное и акции раннего бронирования у многих туроператоров завершатся 15 ноября. Пока ещё есть возможность покупать туры в Доминикану по спецпредложениям", — передаёт слова Дмитрия Горина Ura.ru.

При этом он предупреждает, что по мере приближения к Новому году цены на отдых в этой стране могут корректироваться в большую сторону. Сейчас стандартный турпакет в отель "четыре звезды, всё включено" на неделю с перелётом стоит в среднем от 140 тысяч рублей за двух человек.