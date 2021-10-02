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Почти как до пандемии: Временно подешевел отдых в популярной у российских туристов стране

Путёвку можно удачно купить по акции раннего бронирования, но вскоре ситуация изменится.

2 октября, 05:14
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

До середины ноября в Доминиканской Республике россиянам можно отдохнуть по ценнику 2019 года. Об этом рассказал член Совета при Ростуризме, председатель правления Всероссийского объединения туристов Роман Бобылев.

"Если сравнивать цены 2019 года по Доминикане до пандемии, когда курс доллара и евро был совершенно другой, сейчас, по акциям раннего бронирования, цены практически допандемийные. Нужно понимать, что направление популярное и акции раннего бронирования у многих туроператоров завершатся 15 ноября. Пока ещё есть возможность покупать туры в Доминикану по спецпредложениям", — передаёт слова Дмитрия Горина Ura.ru.

При этом он предупреждает, что по мере приближения к Новому году цены на отдых в этой стране могут корректироваться в большую сторону. Сейчас стандартный турпакет в отель "четыре звезды, всё включено" на неделю с перелётом стоит в среднем от 140 тысяч рублей за двух человек.

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Напомним, Россия с 27 августа возобновила авиасообщение с Доминиканой, Южной Кореей и Чехией. Также на взаимной основе увеличилось количество регулярных рейсов в Венгрию, Египет, Кипр, Киргизию и Таджикистан.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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