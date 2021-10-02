Российская школьница получила двойку и решила себя "похитить"

Школьница из Абакана выдумала историю о своём похищении, чтобы родители не ругали её из-за полученной двойки. О таком неординарном способе выкрутиться из ситуации рассказали в СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По данным СК, девочка рассказала своим родителям, что возле школы к ней подошёл неизвестный мужчина, взял за руку и попытался посадить в машину. Школьница якобы смогла вырваться и убежать. Родители обратились в полицию, и информацию начали проверять. Вскоре выяснилось, что это всё выдумка.

"В результате проверочных и оперативно-разыскных мероприятий данные о попытке похищения ребёнка не подтвердились. В ходе дачи объяснения в присутствии законного представителя девочка сообщила о том, что придумала вымышленную историю, получив плохие отметки в школе", — говорится в сообщении регионального управления СК РФ.