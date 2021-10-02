Российская школьница получила двойку и решила себя "похитить"
Девочка рассказала родителям, что к ней подошёл неизвестный мужчина, взял за руку и попытался посадить в машину.
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Школьница из Абакана выдумала историю о своём похищении, чтобы родители не ругали её из-за полученной двойки. О таком неординарном способе выкрутиться из ситуации рассказали в СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
По данным СК, девочка рассказала своим родителям, что возле школы к ней подошёл неизвестный мужчина, взял за руку и попытался посадить в машину. Школьница якобы смогла вырваться и убежать. Родители обратились в полицию, и информацию начали проверять. Вскоре выяснилось, что это всё выдумка.
"В результате проверочных и оперативно-разыскных мероприятий данные о попытке похищения ребёнка не подтвердились. В ходе дачи объяснения в присутствии законного представителя девочка сообщила о том, что придумала вымышленную историю, получив плохие отметки в школе", — говорится в сообщении регионального управления СК РФ.
Лайф рассказывал, что недавно в Башкирии полицейские сутки искали несуществующего похитителя 13-летнего мальчика. Только вечером школьник "раскололся", признавшись, что историю с похищением тоже выдумал.
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