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Лукашенко поклялся, что никто не вынуждал Тихановскую покидать Белоруссию

Бывший кандидат на пост главы республики уехала из страны во время прошлогодних протестов.

2 октября, 05:43
<p>Фото © ТАСС / AP / Mindaugas Kulbis, Пресс-служба Президента Белоруссии</p>

Фото © ТАСС / AP / Mindaugas Kulbis, Пресс-служба Президента Белоруссии

Никто не принуждал представителя белорусской оппозиции Светлану Тихановскую бежать из страны после прошедших прошлым летом президентских выборов. Об этом заявил глава республики Александр Лукашенко.

"Я клянусь своими детьми, что Тихановская никуда не бежала", — сказал Лукашенко в интервью американскому телеканалу CNN.

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Напомним, в августе прошлого года в Белоруссии состоялись выборы президента, в которых с большим отрывом от своего главного оппонента Светланы Тихановской победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Представители оппозиции не признали итогов голосования, после чего по стране прошли массовые протесты. Тихановскую назвали лидером сопротивления, а сама она на фоне этих событий покинула Белоруссию. 5 июля текущего года офис Тихановской получил дипломатический статус в Литве.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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