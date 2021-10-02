Лукашенко поклялся, что никто не вынуждал Тихановскую покидать Белоруссию

"Я клянусь своими детьми, что Тихановская никуда не бежала", — сказал Лукашенко в интервью американскому телеканалу CNN.

Напомним, в августе прошлого года в Белоруссии состоялись выборы президента, в которых с большим отрывом от своего главного оппонента Светланы Тихановской победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Представители оппозиции не признали итогов голосования, после чего по стране прошли массовые протесты. Тихановскую назвали лидером сопротивления, а сама она на фоне этих событий покинула Белоруссию. 5 июля текущего года офис Тихановской получил дипломатический статус в Литве.