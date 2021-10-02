Саакашвили уличили в подготовке госпереворота в Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили приехал в республику, чтобы совершить государственный переворот. Об этом заявил представитель правящей партии страны Ираклий Кобахидзе.

"Он приехал в Грузию, чтобы осуществить свои угрозы по осуществлению госпереворота и принести беспорядки в страну. Соответственно, правоохранительные органы приняли все меры для предотвращения его нового преступления", — сказал он журналистам.