Саакашвили уличили в подготовке госпереворота в Грузии
В республику политик вернулся накануне, где сразу же был задержан.
Фото © ТАСС / Владимир Бабкин
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили приехал в республику, чтобы совершить государственный переворот. Об этом заявил представитель правящей партии страны Ираклий Кобахидзе.
"Он приехал в Грузию, чтобы осуществить свои угрозы по осуществлению госпереворота и принести беспорядки в страну. Соответственно, правоохранительные органы приняли все меры для предотвращения его нового преступления", — сказал он журналистам.
Как сообщал Лайф, о задержании Михаила Саакашвили стало известно накануне, 1 октября. Экс-президента Грузии поместили в тюрьму в нескольких десятках километров от Тбилиси. В связи с задержанием Саакашвили объявил голодовку. Опальный политик среди прочего требует встречи с консулом Украины, гражданином которой теперь является. Вместе с тем в Грузии возбудили дело о незаконном пересечении границы политиком.
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