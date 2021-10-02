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Саакашвили уличили в подготовке госпереворота в Грузии

В республику политик вернулся накануне, где сразу же был задержан.

2 октября, 06:14
<p>Фото © ТАСС / Владимир Бабкин</p>

Фото © ТАСС / Владимир Бабкин

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили приехал в республику, чтобы совершить государственный переворот. Об этом заявил представитель правящей партии страны Ираклий Кобахидзе.

"Он приехал в Грузию, чтобы осуществить свои угрозы по осуществлению госпереворота и принести беспорядки в страну. Соответственно, правоохранительные органы приняли все меры для предотвращения его нового преступления", — сказал он журналистам.

Кремлю неинтересна судьба Саакашвили, заявил Песков

Кремлю неинтересна судьба Саакашвили, заявил Песков

Как сообщал Лайф, о задержании Михаила Саакашвили стало известно накануне, 1 октября. Экс-президента Грузии поместили в тюрьму в нескольких десятках километров от Тбилиси. В связи с задержанием Саакашвили объявил голодовку. Опальный политик среди прочего требует встречи с консулом Украины, гражданином которой теперь является. Вместе с тем в Грузии возбудили дело о незаконном пересечении границы политиком.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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