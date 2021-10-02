Управляющую компанию проверят после взрыва в девятиэтажке в Нижнем Новгороде
По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Фото © СУ СКР по Нижегородской области
Прокуратура Нижегородской области намерена дать оценку соблюдению законодательства домоуправляющей компанией после хлопка газа в девятиэтажном доме в Нижнем Новгороде.
"По результатам прокурорской проверки надзорным ведомством будет дана оценка соблюдению законодательства домоуправляющей организацией. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", — говорится в сообщении ведомства.
В прокуратуре также отметили, что проконтролируют ход и результаты расследования уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).
Напомним, взрыв газа произошёл 2 октября около семи часов утра в доме № 18 по улице Гайдара. В результате повреждены оказались стены и окна квартиры, в которой находился эпицентр. Несущие конструкции здания, по предварительным данным, остались целы. Ранее Лайф опубликовал видео с места взрыва газа в Нижнем Новгороде. Следственный комитет по факту происшествия возбудил уголовное дело.
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