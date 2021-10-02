Управляющую компанию проверят после взрыва в девятиэтажке в Нижнем Новгороде

Прокуратура Нижегородской области намерена дать оценку соблюдению законодательства домоуправляющей компанией после хлопка газа в девятиэтажном доме в Нижнем Новгороде.

"По результатам прокурорской проверки надзорным ведомством будет дана оценка соблюдению законодательства домоуправляющей организацией. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", — говорится в сообщении ведомства.