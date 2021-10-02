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В Нижнем Новгороде объявлен режим ЧС муниципального уровня из-за взрыва в многоэтажке

В результате хлопка газа в многоквартирном доме произошло частичное обрушение балкона и межтамбурных перекрытий.

2 октября, 09:14
<p>Кадр из видео © YouTube /<a href="https://www.youtube.com/watch?v=WNsMz3T9lY0" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> СК РФ </a></p>

Кадр из видео © YouTube / СК РФ

В Нижнем Новгороде объявили режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня из-за взрыва газа в многоэтажном доме на улице Гайдара, сообщил глава города Юрий Шалабаев. Известно, что в результате происшествия пострадало два человека.

"Объявлен муниципальный уровень чрезвычайной ситуации", — сообщил глава Нижнего Новгорода.

Напомним, взрыв газа произошёл сегодня около семи часов утра в доме № 18 по улице Гайдара. В результате повреждены оказались стены и окна квартиры, в которой находился эпицентр. Несущие конструкции здания, по предварительным данным, остались целы. Ранее Лайф опубликовал видео с места взрыва газа в Нижнем Новгороде. Следственный комитет по факту происшествия возбудил уголовное дело.

Взрыв газа произошёл в пятиэтажке в Ставропольском крае из-за забывчивого жильца

Взрыв газа произошёл в пятиэтажке в Ставропольском крае из-за забывчивого жильца

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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