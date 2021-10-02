В Нижнем Новгороде объявлен режим ЧС муниципального уровня из-за взрыва в многоэтажке
В результате хлопка газа в многоквартирном доме произошло частичное обрушение балкона и межтамбурных перекрытий.
Кадр из видео © YouTube / СК РФ
В Нижнем Новгороде объявили режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня из-за взрыва газа в многоэтажном доме на улице Гайдара, сообщил глава города Юрий Шалабаев. Известно, что в результате происшествия пострадало два человека.
"Объявлен муниципальный уровень чрезвычайной ситуации", — сообщил глава Нижнего Новгорода.
Напомним, взрыв газа произошёл сегодня около семи часов утра в доме № 18 по улице Гайдара. В результате повреждены оказались стены и окна квартиры, в которой находился эпицентр. Несущие конструкции здания, по предварительным данным, остались целы. Ранее Лайф опубликовал видео с места взрыва газа в Нижнем Новгороде. Следственный комитет по факту происшествия возбудил уголовное дело.
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