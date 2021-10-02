Россияне скупили рекордное количество iPhone 13 за первую неделю продаж

Уже в первую неделю продаж iPhone 13 в России наблюдается огромный спрос на новинку и даже установлен рекорд по продажам среди предыдущих поколений смартфонов Apple. Также участники рынка отмечают снижение спроса среди россиян на бюджетные телефоны.

Согласно данным отчёта сервиса oneFactor, которые приводит РБК, "за первую неделю в сетях российских мобильных операторов было зарегистрировано 93 тысячи iPhone 13 разных модификаций", на данный момент это равняется примерно 0,08% от числа всех смартфонов в России.

"Ни одна из предыдущих моделей прошлого поколения не имела таких высоких показателей. В прошлом году за аналогичный период было зафиксировано 57 тысяч регистраций iPhone 12 разных видов", — сообщил директор по продуктам и аналитике oneFactor Максим Воеводский.

В новой линейке смартфонов Apple около 50% всех регистраций устройств занимает iPhone 13 Pro, затем идёт самая дорогая модель — iPhone 13 Pro Max (33%), а вот на iPhone 13 mini пришлось около 4 тысяч зарегистрированных устройств. Наибольшее количество новых iPhone приобрели жители Московского региона (43%) и Санкт-Петербурга (10%).