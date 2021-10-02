Премьер Грузии поблагодарил Украину за сотрудничество по "делу Саакашвили"
Он также вспомнил совместную работу стран по экстрадиции бывшего шефа Военной полиции Минобороны Грузии.
Фото © Facebook / Mikheil Saakashvili
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время беседы с журналистами публично выразил благодарность украинской стороне за сотрудничество.
"В последний период у нас складывалось и складывается очень плодотворное сотрудничество. Я вспомню дело об экстрадиции Мэгиса Кардавы [экс-шеф Военной полиции Минобороны Грузии], а сейчас уже и дело Саакашвили", — добавил он.
Напомним, Саакашвили покинул Грузию в 2013 году за несколько дней до истечения срока президентских полномочий. Сразу после этого против него возбудили четыре уголовных дела, по некоторым из них его заочно приговорили к тюремным срокам. Весной 2015 года Саакашвили стал губернатором Одесской области Украины. Однако в 2017-м указом тогдашнего президента Незалежной Петра Порошенко он со скандалом был выслан из страны. Лишь в 2019-м занявший пост президента Украины Владимир Зеленский отменил указ своего предшественника и вернул Саакашвили гражданство. В 2020 году он стал главой исполнительного комитета Нацсовета реформ Украины.
О задержании Михаила Саакашвили стало известно накануне, 1 октября. Экс-президента Грузии поместили в тюрьму в нескольких десятках километров от Тбилиси. В связи с задержанием Саакашвили объявил голодовку. Опальный политик среди прочего требует встречи с консулом Украины, гражданином которой теперь является. Вместе с тем в Грузии возбудили дело о незаконном пересечении границы политиком.
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