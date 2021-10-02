В Верховной раде заявили, что Саакашвили заслужил место в тюрьме

Михаил Саакашвили заслужил своё место в тюрьме, и непонятно, почему президент Украины Владимир Зеленский назначил его на пост главы исполнительного комитета Национального совета реформ. Таким мнением поделился депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин, комментируя задержание экс-президента Грузии, который накануне вернулся в Тбилиси.

"Саакашвили занял своё заслуженное место: в грузинской тюрьме. А обвиняется он в совершении тяжких, в том числе коррупционных, преступлений, совершённых в должности президента Грузии. Как думаете, зачем Зеленский назначил беглого, явно неадекватного грузина главой исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины? Чем руководствовался? О чём думал? Зачем вернул ему украинское гражданство?", — поинтересовался Кузьмин.