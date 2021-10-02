В Верховной раде заявили, что Саакашвили заслужил место в тюрьме
Там отметили, что политик обвиняется в совершении тяжких, в том числе коррупционных, преступлений.
Фото © ТАСС / Ткаченко Игорь
Михаил Саакашвили заслужил своё место в тюрьме, и непонятно, почему президент Украины Владимир Зеленский назначил его на пост главы исполнительного комитета Национального совета реформ. Таким мнением поделился депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин, комментируя задержание экс-президента Грузии, который накануне вернулся в Тбилиси.
"Саакашвили занял своё заслуженное место: в грузинской тюрьме. А обвиняется он в совершении тяжких, в том числе коррупционных, преступлений, совершённых в должности президента Грузии. Как думаете, зачем Зеленский назначил беглого, явно неадекватного грузина главой исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины? Чем руководствовался? О чём думал? Зачем вернул ему украинское гражданство?", — поинтересовался Кузьмин.
По его словам, Зеленский имел представление о судебном статусе Саакашвили на территории Грузии и всё равно назначил его на государственную должность. Кузьмин выразил негодование этим фактом, озадачившись вопросом: зачем Украине такой позор.
Как сообщал Лайф, о задержании Михаила Саакашвили стало известно накануне, 1 октября. Экс-президента Грузии поместили в тюрьму в нескольких десятках километров от Тбилиси. В связи с задержанием Саакашвили объявил голодовку. Опальный политик среди прочего требует встречи с консулом Украины, гражданином которой теперь является. Вместе с тем в Грузии возбудили дело о незаконном пересечении границы политиком.
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