Дети Иглесиаса и Курниковой увидели пикантное видео с участием родителей

Испанский певец Энрике Иглесиас в интервью радиошоу The Jess Cagle Show удивил ведущего и слушателей пикантной историей из своей семейной жизни. Он рассказал, что их с российской теннисисткой Анной Курниковой трёхлетние дети Николас и Люси посмотрели откровенный клип на композицию Escape.

В музыкальном видео герои Иглесиаса и Курниковой предаются любви в туалете ночного клуба, а затем перемещаются на заднее сиденье автомобиля на подземной стоянке. Происходящее на экране очень удивило близнецов, они стали постоянно спрашивать у родителей: "А что папочка там делал? А что мамочка делала? А когда это было?" Иглесиас признался, что был доволен реакцией детей. Он объяснил им, что после съёмок этого клипа и началась их с мамой романтическая история, которая длится уже 20 лет.