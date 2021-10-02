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Дети Иглесиаса и Курниковой увидели пикантное видео с участием родителей

Энрике объяснил трёхлетним близнецам, что они увидели начало их с мамой любовной истории.

2 октября, 07:27
<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/enriqueiglesias/?hl=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">enriqueiglesias</a></p>

Фото © Instagram/enriqueiglesias

Испанский певец Энрике Иглесиас в интервью радиошоу The Jess Cagle Show удивил ведущего и слушателей пикантной историей из своей семейной жизни. Он рассказал, что их с российской теннисисткой Анной Курниковой трёхлетние дети Николас и Люси посмотрели откровенный клип на композицию Escape.

В музыкальном видео герои Иглесиаса и Курниковой предаются любви в туалете ночного клуба, а затем перемещаются на заднее сиденье автомобиля на подземной стоянке. Происходящее на экране очень удивило близнецов, они стали постоянно спрашивать у родителей: "А что папочка там делал? А что мамочка делала? А когда это было?" Иглесиас признался, что был доволен реакцией детей. Он объяснил им, что после съёмок этого клипа и началась их с мамой романтическая история, которая длится уже 20 лет.

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Ранее певец рассказал, что не может справиться со своим третьим ребёнком — теперь семья занимает все силы. Поэтому он объявил, что уходит со сцены, чтобы больше времени проводить с любимыми. Недавно Энрике Иглесиас опубликовал видео, где его дочь станцевала под песню папы и умилила его поклонников.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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