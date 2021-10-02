Стала известна личность владельца Audi, который разорвало на куски при ДТП в Москве

Спортивный Audi R8, который разлетелся на куски и загорелся после столкновения со столбом в Москве, был оформлен на 21-летнего Романа Марнова из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT .

Отмечается, что спорткар был приобретён всего чуть больше полугода назад, но за это время на его счету накопилось штрафов на 127 тысяч рублей. При этом пока до сих пор не известно, кто именно находился за рулём автомобиля.