Кардиолог перечислил продукты, вызывающие гипертонию

Врач-кардиолог Сергей Иванов перечислил продукты, употребление которых может вызвать гипертонию. Он предупредил, что причиной развития заболевания может стать повышенное количество соли в еде, а также злоупотребление полуфабрикатами.

"Если говорить о неправильных продуктах, то это, как правило, наиболее дешёвые: сосиски, где содержится много жира, колбаса, пельмени", — цитирует медика "Парламентская газета".

Иванов уточнил, что чаще всего к развитию заболевания приводит избыточная масса тела, и посоветовал отказаться от чрезмерного употребления "быстрых" углеводов — они провоцируют сахарный диабет второго типа. Врач также рекомендует снизить употребление жиров животного происхождения и наполнить рацион мясом, рыбой и овощами, которые богаты белком.