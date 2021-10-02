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Кардиолог перечислил продукты, вызывающие гипертонию

Он также посоветовал отказаться от чрезмерного употребления "быстрых" углеводов.

2 октября, 07:30
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<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Врач-кардиолог Сергей Иванов перечислил продукты, употребление которых может вызвать гипертонию. Он предупредил, что причиной развития заболевания может стать повышенное количество соли в еде, а также злоупотребление полуфабрикатами.

"Если говорить о неправильных продуктах, то это, как правило, наиболее дешёвые: сосиски, где содержится много жира, колбаса, пельмени", — цитирует медика "Парламентская газета".

Иванов уточнил, что чаще всего к развитию заболевания приводит избыточная масса тела, и посоветовал отказаться от чрезмерного употребления "быстрых" углеводов — они провоцируют сахарный диабет второго типа. Врач также рекомендует снизить употребление жиров животного происхождения и наполнить рацион мясом, рыбой и овощами, которые богаты белком.

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Ранее доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал о противораковом эффекте тыквы. По словам медика, в ней содержится вещество, которое блокирует врастание сосудов в зачатки опухоли.

Врач перечислила вредные для пожилых продукты

Врач перечислила вредные для пожилых продукты

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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